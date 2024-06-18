梅雨季看房好時機！「漏水屋排雷」5指南　專家：帶1小物秒揪壁癌

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對於刻意隱匿的壁癌問題，雨天更容易讓其原形畢露，林家民建議民眾把握梅雨季黃金時期多去看房，對於壁癌問題，大多數屋主可能會重新油漆牆面，而在雨天看房時這些問題會更加明顯。長時間下雨後，用手觸摸牆面，可以明顯感受到濕氣或者小水珠。林家民建議，可以攜帶衛生紙，貼在牆上檢查，若有水氣就會很明顯。不過，如果有釘木板或貼壁紙，就會比較難發現，看房時需要特別留意。
除了內部細節，社區公設部分也是必須查看的地方，特別是對於購買了車位的民眾來說。林家民指出，新建案的排水功能通常良好，梅雨季節不太可能造成淹水，但比較容易發生連續壁或天花板滲漏水的情況，特別是在停車場上方的花園中庭，如果樹根亂竄，可能導致地下室漏水。因此，不管是否購買了車位，都建議查看停車場，同時也能夠看出社區的維護和管理情況是否良好。
此外，還要查看社區外牆磁磚是否有剝落問題，因為若是未修補的剝落，長期下來不僅該戶容易漏水，下方樓層也可能受影響。林家民也提醒民眾，在看房時要詢問樓下住戶的天花板是否有漏水問題，以免交屋後才發現問題，責任歸屬可能比較複雜。
對於想購買頂樓戶的民眾來說，由於頂樓戶是最容易漏水的樓層，全室天花板都可能發生漏水，更適合趁下雨天看房。House123執行長邱愛莉建議，民眾在頂樓時應確認漏水位置，尤其是公寓的漏水問題，需要自己處理，但如果是購買了華廈或大樓，可以詢問管委會是否會處理，不是所有的管委會都會處理漏水問題。
最後，為了避免買到容易淹水的房子，建議民眾在看房前先查詢相關公部門網站，如台北市政府積水查報網或經濟部水利署易淹水地區水患治理計畫專屬網站，排除淹水地區的房屋。邱愛莉也建議，雨天看房時要觀察房屋附近的排水情況，或者詢問管理員及其他住戶，這些措施有助於更好地了解房屋的真實情況。