別只會洗冷氣濾網！能源CEO教6招省電 吊扇轉「這方向」能效最高
如何避免電費隨氣溫升高？其實想降低電價，最根本的辦法是多利用風電和太陽能板生產的循環能源，但不是人人都能做到這點，國外能源公司執行長從能源效率與使用的觀點，推薦幾個妙招，讓大家在炎炎夏季，吹冷氣用電高峰時，不會被隨著溫度上升而破表的電費帳單嚇壞。
家庭消費中心/綜合報導
休士頓章魚能源公司（Octopus Energy）執行長李麥可表示，保住室內的冷空氣，讓熱空氣留在室外，盡量別讓它跑進屋裡，空氣在冬天很流通，在夏天必然也一樣流通，因此，門窗有裂縫、隙縫和破洞要趕快補好，以免冷氣外洩而熱氣入室。同時也要檢查通往沒冷氣口的空間，兩地之間的門是否有緊閉，更有助於「省能源」效益。
其次，冷氣機濾網每月更換，沒用的電器插頭都要拔掉，因為即使電器沒開，從插座到電線末端，仍會耗掉一點電，從而增加用電度數和電費。
天花板電扇葉片的轉向，夏季最好改為逆時針方向轉動，由於葉片逆時針轉可以把空氣往下壓，增進冷空氣的流通，將能源效率提到最高。要烤肉的話，夏季最好多在室外烤，讓廚房裡的溫度不致於太高。
能源公司進一步建議，要保住夜間低溫，床墊加上「保涼」層，選擇使用有吸濕排汗作用的質材，包括棉、絲、竹製纖維，效果也很顯著。
而照進室內的陽光也會提升溫度，因此，用深色窗簾或百葉窗遮陽，尤其西曬和南向窗戶，擋住下午的陽光，能幫助減緩悶熱感，進而省下不少降溫電器用品的使用量。
李麥可表示，不是光用老辦法減少用電，也可以盡量使用高效率產品，直接達到減少耗能功效，也能輕鬆達到快速節電的作用。