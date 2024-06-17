全台藏壽司「整單9折」爽吃7天！消費不限金額 壽司郎今原神啟動
壽司控注意！迴轉壽司業者比拚優惠了，藏壽司歡慶10週年，今（17）日宣布6月21日至6月27日連續7天，至全台藏壽司店鋪用餐，消費不限金額，只要出示手機按讚藏壽司FB或追蹤IG畫面，即可享有限定「整單9折」優惠，太划算了啊。壽司郎「6周年鮪魚大腹40元」倒數2天，今迎接原神啟動，聯名冒險RPG《原神》回轉之宴開跑，消費滿額贈送「專屬鐳射票道具虛寶卡」，還能加價購「壓克力立牌」與「Q版鑰匙圈」總共有10款週邊商品。
記者蕭涵云/綜合報導
藏壽司歡慶10週年，祭出超狂優惠回饋，6月21日至6月27日連續7天，到全台藏壽司店鋪用餐，消費不限金額，按讚藏壽司FB或追蹤IG，於結帳時出示手機畫面，即可享有限定「整單9折」優惠！除了推薦可以使用藏壽司訂位系統E排客先訂位，提醒大家，需按讚藏壽司官方Facebook或追蹤Instagram成為粉絲喔；詳細活動內容以現場公告及說明為主。
早早展開6周年創業祭活動的台灣壽司郎，「鮪魚大腹40元」優惠今起倒數2天；接下來將於6月19日至6月23日，爽吃超人氣「生鮭魚」2貫50元限時好康，相當於生鮭魚一貫只要25元，鮭魚控們必須要吃爆！
今壽司郎更迎接原神啟動，聯名冒險RPG《原神》回轉之宴開跑，首波6月17日起，凡於壽司郎全台門市現場消費滿 500 元，即可免費獲得「專屬鐳射票道具虛寶卡」乙張；全台限量 80000張，數量有限換完為止（共2款，款式隨機發送）。只要消費滿 500 元，還可同步以 350 元加價換購壽司郎聯名款『「珊瑚宮心海」、「五郎」雙人壓克力立牌組（2入）』；全台限量 18000 個，數量有限換完為止（每筆消費上限加購二組）。
第二波7月1日起，凡於壽司郎全台門市現場消費滿 500 元，即可以 180 元加價換購「壽司郎x《原神》聯名款Q版鑰匙圈」乙個；款式包含珊瑚宮心海、五郎、神里綾人、神里綾華、托馬、八重神子共6款。全台限量 18000 個，數量有限換完為止（每筆消費上限加購二個）。