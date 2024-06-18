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塞爾提克風光奪隊史第18冠！正式超越洛杉磯湖人　寫下NBA新歷史

▲NBA美國職籃總冠軍賽今(18)日迎來G5，由波士頓塞爾提克回到主場迎戰達拉斯獨行俠，此戰塞爾提克靠著出色的團隊發揮，系列賽正式以4：1封王，風光奪下隊史第18座總冠軍，正式超越洛杉磯湖人，成為NBA歷史上奪下最多冠軍的球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃總冠軍賽今(18)日迎來G5，由波士頓塞爾提克回到主場迎戰達拉斯獨行俠，此戰塞爾提克靠著出色的團隊發揮，系列賽正式以4：1封王，風光奪下隊史第18座總冠軍，正式超越洛杉磯湖人，成為NBA歷史上奪下最多冠軍的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽G5今（18）日正式點燃戰火，由系列賽以3：1聽牌的波士頓塞爾提克，回到主場迎戰達拉斯獨行俠，而上場在客場慘敗的塞爾提克，此戰則是靠著出色的團隊發揮，終場就以106：88擊敗獨行俠系列賽正式以4：1封王，風光奪下隊史第18座總冠軍。塞爾提克如今也正式「超車」洛杉磯湖人，獨居NBA歷史上最多冠軍的球隊。

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塞爾提克奪隊史第18冠　正式超越洛杉磯湖人

洛杉磯湖人過去在2019-2020賽季奪下總冠軍之後，是球隊生涯第17座冠軍，正式追平波士頓塞爾提克，成為NBA歷史上最多冠軍的2支球隊。而塞爾提克則是自從2008年奪冠之後，就再也沒有嚐過冠軍滋味，期間雖然曾在2010、2022年奪下東區冠軍，但最終都在總冠軍賽上鎩羽而歸。

如今的塞爾提克，在「雙探花」連線Jayson Tatum、Jaylen Brown帶領之下，搭配球隊一票優質的先發與角色球員，包含了Derrick White、Jrue Holiday、Al Horford等人，打造出難以攻破的陣容，攻防兩端都展現出超凡水準，塞爾提克今天也總算是在睽違16年過後，再度奪下總冠軍，也正式成為NBA歷史上奪冠次數最多的球隊

Tatum季後賽繳超難得數據　過去歷史僅5人達到過

而根據美媒統計，塞爾提克當家球星Jayson Tatum本賽季在季後賽上，在得分、籃板和助攻數方面，全部都排在全隊第一，並且順利幫助球隊拿到總冠軍，只可惜最終FMVP給到的是總冠軍賽上表現更為突出的Jaylen Brown，但Tatum對此結果也沒有怨言，而是恭喜自己的兄弟獲得此殊榮。

數據統計也顯示，Jayson Tatum是NBA歷史上第6位拿到上述數據的球員，之前5位分別是Larry Bird（1984年和1986年）、LeBron James（2012年、2013年和2016年）、Tim Duncan(2003）、Hakeem Olajuwon (1994）和Nikola Jokic（2023）。


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