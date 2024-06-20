租屋詐騙旺季！社群出租美照「1符號」要小心　假房東話術全公開

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詐騙者會將自己包裝成一個「有房東樣的有產階級」，例如在網路上抓的旅遊照片、穿著得體的生活照，假裝成體面的生活家；或是知名度較低的模特兒或網紅；再者是人生勝利組，圖片內容有高級品、豪車一類炫耀性內容。
他們利用這些美好的表象讓人放低戒心、增加談話意願，崔媽媽建議民眾可以點進去社群帳號檢查，可能會發現生活紀錄浮華的不可思議或空空如也；用頭像以圖搜圖，會發現帳號持有者根本是某個網路紅人或境外人士。
2.識破釣魚廣告
我們常常看見美輪美奐的物件下充滿了「怒」的表情符號，這是其他進行詢問的找屋者，給後來的人留下的警示，因為詐騙集團常常用「理想的租屋物件」當作魚餌，吸引租客聯繫，並在看見實體房屋前就要求提供「身分資訊」或「金錢」，利用高超的話術，看似合理地誘騙小羔羊配合，
崔媽媽也分享最常見的話術，「身分資訊可以排你們看房，但具體時間不確定，因為不知道前面一組會不會先確定承租。他們是先下定金，現場看了喜歡直接轉押金，不喜歡就全額退款。」「這一間真的很搶手，好多人在問，前面還有好幾組在排」「要不這樣，我給你帳戶，你先付訂金，我這樣就能把明天的推掉。」「付了看屋預約金，我這樣就可以把你排在第一順位看屋。」
詐騙主打幾點：一、物件搶手，下定先得，不喜歡再退。二、看屋怕被放鴿子，保障彼此權益。三、已有人預訂但未下定金，聊天後比較喜歡小羔羊，告知先下定好推辭前一組或可改動看屋次序。三、搭配「可直接轉押金」、「之後會全額退款」。四、甚至「如果你覺得我是詐騙，你可以不給，我們到此為止」等等話術。
3.保護個資
就像釣魚會上鉤不同漁獲，有時詐騙並不會跟對方所要錢財，而是以租屋須查驗身分、互相保障的理由，要求房客提供證件或各種文書，達到「竊取個人資料」的目的。
甚至為了博得信任，還會自發性的傳送身分證給對方。因為用的是假身分，所以詐騙集團傳送來的身分資料，其實是其他受害者傳給他們的，對話通常發生在談完租屋事項後，民眾需要提高警覺留意。