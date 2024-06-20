蔡阿嘎開除蘿拉業配量爆增！粉絲笑「送走髒東西有差」黑歷史曝光
百萬YouTuber蔡阿嘎日前突宣布開除老臣蘿拉，僅提到對方涉及不法的事，在之後的影片中，他暗示與錢有關，但仍未說明原因。蔡阿嘎17日上新片才暗酸蘿拉「畫面裡的髒東西避不掉，大家忍耐一下！」昨（19）日在IG發業配文，粉絲笑稱「突然業配量大增欸，看來送走髒東西有差！」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡阿嘎開除蘿拉後，網友們發現他業配文爆增，相比蘿拉在的時期多出很多，紛紛在底下留言表示，「開始期待阿嘎源源不絕的業配了」、「感覺某人真的擋掉很多啊！」、「髒東西都要請出去」、「這10年少的業配可能可以買10棟房子了」、「業配要如雪片般飛來了，因為最大的阻礙已經不見了」、「現在接業配真的好順暢耶！恭喜嘎哥！」
事實上，蔡阿嘎開除蘿拉後，蘿拉的黑歷史也跟著被起底，由於過去蘿拉在蔡阿嘎工作室都是擔任經紀人、對接窗口聯繫人，有大票公關同業爆料蘿拉惡行，表示「因為這位小姐已經把阿嘎一家列入拒絕往來很久了，能夠把多個同業朋友都惹毛的真的不容易，既然換人了，看來是有機會可以重找合作了」、「合作過超多次都是跟她對接，我只能說她的態度我真的會謝」、「過去合作就是因為她不專業的態度....直接不想看蔡阿嘎的影片，會翻車真的不意外。」
此外，《NOWnews今日新聞》記者也接獲讀者爆料，在行銷公關行業上班的人，轉發蔡阿嘎聲明：「善惡有報只是時機未到，人總要為自己所做事情負責任，行銷公關的很多人都等著看呢，我其實不討厭蔡阿嘎，但每每合作都是不愉快的，很開心他們工作室終於做出一個明智的決定，這是我今天看到最最最開心的事情，行銷產業少了一顆毒瘤。」因為開除聲明，讓蘿拉過去在接洽過程與公關們的糾紛，也隨著浮出檯面。