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社區廚餘桶「有人丟整包大便」！管委會怒抓　大便是廚餘？吵翻了

▲社區大樓不時傳出資源回收、廚餘等垃圾問題引發糾紛。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲社區大樓不時傳出資源回收、廚餘等垃圾問題引發糾紛。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

現代人買房偏愛社區大樓，除了有管理員幫忙收包裹外，也不用趕下班追垃圾車，廚餘和資源回收也都由社區統一處理。一名網友分享，住家社區管委會通出公告，指出有住戶竟然將整包的大便丟進廚餘桶裡，氣得要調監視器畫面抓兇手，並彩色列公告示眾，引發討論。然而大便是廚餘還是垃圾？該怎麼丟？卻讓兩派吵翻了。

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原PO在臉書「爆怨2公社」公開社團貼出社區管委會公告，在「廚餘問題」部分寫著「1.有人丟整包大便、2.有人直接丟整包廚餘在廚餘桶旁而不倒入」，強調以上2點將由管委會調閱監視器畫面，「以彩色列印出所放住戶」。原PO傻眼直呼：「真的很知道到底是誰家的大便！」

▲住戶亂丟廚餘惹怒管委會。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲住戶亂丟廚餘惹怒管委會。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文引發討論，不少人譴責該名惡劣住戶亂丟廚餘，管理會強調「彩色列印」也讓人笑噴，直言：「看樣子管委會真的很生氣。」只是，大便是不是廚餘？也讓兩派吵翻了。有人認為「大便也是廚餘的一種啊，反正最後都是堆肥，有啥差？」、「寵物大便丟馬桶沖很難嗎？」

廚餘分養豬／堆肥兩種　貓狗便便別沖馬桶

事實上，台灣各縣市環保局廚餘分法略有不同，但主要可分成「養豬廚餘」（又稱熟廚餘）、「堆肥廚餘」（又稱生廚餘）兩大類，養豬廚餘收的是人吃剩的東西，堆肥則是一些蔬果外殼，因為這些外殼通常具有長纖維、硬殼性質，難以被豬隻消化。記得丟廚餘前一定要先瀝乾水分。

▲新北市廚餘分生的堆肥廚餘與熟的養豬廚餘。（圖／新北市環保局臉書）
▲新北市廚餘分生的堆肥廚餘與熟的養豬廚餘。（圖／新北市環保局臉書）
至於貓狗等寵物大便該怎麼丟？中華民國保護動物協會建議，寵物糞便最好裝入塑膠袋當成垃圾處理，大部分垃圾都會在焚化爐處理掉，有些則是就地掩埋，目前這樣的處理方式被認為是較有效控制傳染微生物的作法。

英國獸醫師班（Ben the Vet）曾在TikTok發影片，提醒寵物主人不要將貓狗的排泄物沖進馬桶，因為寵物糞便中可能存在一種名為弓蛔蟲（Toxocara）的寄生蟲，這種寄生蟲能夠在廢水處理過程中的高溫和惡劣條件下存活，並可能對人體健康造成威脅，尤其是孩童更容易受到感染。

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