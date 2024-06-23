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中部2大倉庫賣場！平價好市多、IKEA超好買　在地：假日人潮炸裂

▲彰化鹿港起家的美妝電商「小三美日」近期開放鹿港倉庫當賣場，假日人潮炸裂。（圖／翻攝Google評價）
▲彰化鹿港起家的美妝電商「小三美日」近期開放鹿港倉庫當賣場，假日人潮炸裂。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

台北近期流行「貨櫃市集」，以大稻埕、關渡碼頭貨櫃市集最為出名，然而在土地比台北大的中部則流行「倉庫賣場」，千坪倉庫整間開放挖寶。台中大里有「平價版好市多」，超過5000種零食、藥妝都買得到，而且部分商品還可散購，不用整包買；而在彰化鹿港則有「平價鄉村風IKEA」，INS風泳圈、餐盤等各式風格家飾讓網美買爆。兩倉庫在地網友都說，假日人潮炸裂，想來要有心理準備。

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部落客「Lai_a_food」近期分享占地3000坪、彰化最新購物聖地的購物體驗短片，指出位在鹿港老街附近的「小三美日鹿港批發零售倉」，可以買到好市多薯格格、薯片等零食飲品，甚至是保健食品，而且還有賣小份量散裝，不用辦會員就能來買。此外，小三美日起家的各式美妝、生活用品也都很齊全。

▲小三美日創辦人許書林認為，倉庫賣場經濟模式崛起，郊區租金便宜，大空間更能滿足消費者現場選購的快感。（圖／翻攝Google評價）
▲小三美日創辦人許書林認為，倉庫賣場經濟模式崛起，郊區租金便宜，大空間更能滿足消費者現場選購的快感。（圖／翻攝Google評價）
事實上，小三美日美妝電商在鹿港起家，由許書林與妹妹許婕穎在2004年共同創業，因為許書林的小名叫「小三」，創業產品大多來自美日進口，直接命名為「小三美日」。

許書林日前受訪說，今年則看好「倉庫賣場」的營業模式，在5月間打開鹿港倉庫進行試營運，鹿港倉庫佔地3000坪，現場有5萬種商品，端午檔期就湧入大批人潮，光是排隊等候結帳就要花上將近1小時。許書林說，眼見鹿港模式的成功，今年將在高雄開第2家倉庫賣場，北部也計劃設立。

小三美日鹿港倉
📍店家地址：彰化縣鹿港鎮埔崙里海浴路392號
⏱營業時間：10:00-18:00



▲台中隱藏版家飾倉庫有INS風格餐盤、泳圈等近千種商品，吸引不少網美前往朝聖。（圖／翻攝拿額米法式鄉村居家臉書）
▲台中隱藏版家飾倉庫有INS風格餐盤、泳圈等近千種商品，吸引不少網美前往朝聖。（圖／翻攝拿額米法式鄉村居家臉書）
「平價鄉村風KEA」在台中　網美爆買INS風格家飾

此外，台中大里也有被譽為「平價鄉村風KEA」的隱藏版家飾倉庫。在IG擁有5.7萬追蹤的部落客Haven近期分享，網購起家的「拿額米法式鄉村居家」開放台中大里倉庫讓民眾逛街選購，主打各種增加儀式感的平價生活用品。

Haven推薦必敗清單，包含野餐必備的籃子、盤子，竹編包和帽子等沙灘加分配件，夏天必備的造型果凍感泳圈，以及可愛的法式絲滑田園兔睡衣，價格約在100~500元，非常適合注重儀式感的小資女孩來挖寶。

拿額米法式鄉村居家
📍台中市大里區東興路377號
⏱營業時間：09:00-17:00，六日公休


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