中部2大倉庫賣場！平價好市多、IKEA超好買　在地：假日人潮炸裂

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事實上，小三美日美妝電商在鹿港起家，由許書林與妹妹許婕穎在2004年共同創業，因為許書林的小名叫「小三」，創業產品大多來自美日進口，直接命名為「小三美日」。
許書林日前受訪說，今年則看好「倉庫賣場」的營業模式，在5月間打開鹿港倉庫進行試營運，鹿港倉庫佔地3000坪，現場有5萬種商品，端午檔期就湧入大批人潮，光是排隊等候結帳就要花上將近1小時。許書林說，眼見鹿港模式的成功，今年將在高雄開第2家倉庫賣場，北部也計劃設立。
小三美日鹿港倉
📍店家地址：彰化縣鹿港鎮埔崙里海浴路392號
⏱營業時間：10:00-18:00
「平價鄉村風KEA」在台中 網美爆買INS風格家飾
此外，台中大里也有被譽為「平價鄉村風KEA」的隱藏版家飾倉庫。在IG擁有5.7萬追蹤的部落客Haven近期分享，網購起家的「拿額米法式鄉村居家」開放台中大里倉庫讓民眾逛街選購，主打各種增加儀式感的平價生活用品。
Haven推薦必敗清單，包含野餐必備的籃子、盤子，竹編包和帽子等沙灘加分配件，夏天必備的造型果凍感泳圈，以及可愛的法式絲滑田園兔睡衣，價格約在100~500元，非常適合注重儀式感的小資女孩來挖寶。
拿額米法式鄉村居家
📍台中市大里區東興路377號
⏱營業時間：09:00-17:00，六日公休