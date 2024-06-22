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EXO D.O.發願：來台開小籠包巡迴！半裸清涼照被放上螢幕全場尖叫

▲EXO成員D.O.（都敬秀）在天母體育館舉辦粉絲見面會，新歌《Mars》拍攝花絮泡澡帥照曝光。（圖／D-SHOW）
▲EXO成員D.O.（都敬秀）在天母體育館舉辦粉絲見面會，新歌《Mars》拍攝花絮泡澡帥照曝光。（圖／D-SHOW）

記者陳雅蘭／台北報導

韓國男團EXO成員D.O.（都敬秀），今（22）日起一連2天在「天母體育館」舉辦粉絲見面會，首場晚間6點登場，他透露昨天一抵台就吃了小籠包，力讚美味無法忘懷，還開玩笑表示要舉辦「小籠包巡迴」，誓言吃遍寶島各地好吃的小籠包，「我幫每家店排列順序，這是我的心願，下次再來台北，我會挑戰的」。

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▲EXO成員D.O.（都敬秀）台北見面會Day1。（圖／D-SHOW）
▲D.O.相隔6年再來台，坦言非常緊張。（圖／D-SHOW）
事實上，D.O.此趟是相隔6年再來台，上一次為2018年隨著EXO在高雄、墾丁錄製節目《EXO的爬梯子世界旅行》；所以今天開場唱完《Mars》後，他坦言很緊張，也發現台下歌迷的應援聲「比想像中小聲」，他說：「可能是我們好久沒見面了，大家有點陌生對吧？我都有感受到你們的害羞！」好在後期歌迷越來越投入欣賞表演，尖叫聲漸漸變大，D.O.也露出滿意笑容：「各位太棒了！」

除了表演，他也開放粉絲提問、分享戲劇與專輯的工作花絮照，有歌迷許願想看D.O.的腹肌，D.O.搖手說：「沒有！門都沒有！」笑翻全場。當看到《Mars》的MV泡澡照，半裸照片登上大螢幕的瞬間，台下立即熱烈尖叫，D.O.當場笑出來：「大家怎麼這麼喜歡脫的照片！」

D.O.今天見面會一共帶來《MARS》、《Simple Joys》、《That's Okay》、《I Do》、《My Dear》、《Ordinary Days》、《Good night》、《About Time》、《Somebody》、《Popcorn》等曲；明天活動迎來第2場，謠傳李泳知可能會以嘉賓的身分出席，造成熱烈討論。

D.O.從小就喜歡唱歌，高中曾與同學組樂隊「Heavenly Voice」並擔任主唱，更拿過「京畿道青少年歌謠祭」冠軍；在2010年成為「SM娛樂」練習生，2012年4月以團體EXO主唱身分出道；他會唱也很會演，參演的電視劇《沒關係，是愛情啊》、《百日的郎君》，電影《與神同行》、《與神同行：最終審判》、《逃出寧靜海》都大獲好評；日前韓國宣布翻拍周杰倫主演的電影《不能說的祕密》，男主角確定由D.O.擔任，預計今年上映。

▲EXO成員D.O.（都敬秀）台北見面會Day1。（圖／D-SHOW）
▲▼D.O.首次在台北舉辦個人見面會。（圖／D-SHOW）
▲EXO成員D.O.（都敬秀）台北見面會Day1。（圖／D-SHOW）
 
▲EXO成員D.O.（都敬秀）台北見面會Day1。（圖／D-SHOW）
 
▲EXO成員D.O.（都敬秀）台北見面會Day1。（圖／D-SHOW）
 
▲EXO成員D.O.（都敬秀）台北見面會Day1。（圖／D-SHOW）
 

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