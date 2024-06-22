EXO D.O.發願：來台開小籠包巡迴！半裸清涼照被放上螢幕全場尖叫

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除了表演，他也開放粉絲提問、分享戲劇與專輯的工作花絮照，有歌迷許願想看D.O.的腹肌，D.O.搖手說：「沒有！門都沒有！」笑翻全場。當看到《Mars》的MV泡澡照，半裸照片登上大螢幕的瞬間，台下立即熱烈尖叫，D.O.當場笑出來：「大家怎麼這麼喜歡脫的照片！」
D.O.今天見面會一共帶來《MARS》、《Simple Joys》、《That's Okay》、《I Do》、《My Dear》、《Ordinary Days》、《Good night》、《About Time》、《Somebody》、《Popcorn》等曲；明天活動迎來第2場，謠傳李泳知可能會以嘉賓的身分出席，造成熱烈討論。
D.O.從小就喜歡唱歌，高中曾與同學組樂隊「Heavenly Voice」並擔任主唱，更拿過「京畿道青少年歌謠祭」冠軍；在2010年成為「SM娛樂」練習生，2012年4月以團體EXO主唱身分出道；他會唱也很會演，參演的電視劇《沒關係，是愛情啊》、《百日的郎君》，電影《與神同行》、《與神同行：最終審判》、《逃出寧靜海》都大獲好評；日前韓國宣布翻拍周杰倫主演的電影《不能說的祕密》，男主角確定由D.O.擔任，預計今年上映。