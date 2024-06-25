台北大巨蛋SOGO美食公園全開幕！14家餐廳買一送一、暢飲299攻略

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金色三麥「SPORTS NATION」擁有全球第一座「電子酒精交易所」數位互動裝置，零死角8.3米環狀螢幕大玩股票形式「浮動酒價」，嗨喝最低5折調飲、搭配澎湃海鮮肉感美墨料理、及低碳水樂活餐飲，運動元素設計店裝，設有立飲區、配置32吋螢幕的賽道造型半包廂式卡座沙發、棒球造型椅座位區，每日12小時轉播球賽、每晚DJ表演，還有外帶棒球場造型餐盒套餐。
一次供應12款頂尖調酒師經典與特調、5款無酒精氣泡飲、3款特選精釀啤酒，總共多達20款調飲，價格隨銷量人氣即時漲跌，賣出500ml即漲5%、最多貴20%，只要30分鐘內沒人購買的酒款即降4%、最低打5折優惠；酒精飲品最低1ml 0.5元起、無酒精飲品最低1ml 0.2元起。
開幕活動：6月25日至7月31日開幕首七日，穿球衣享調酒牆「暢飲1小時」優惠價299元。店內「浮動酒價」，隨時有機會嗨喝「最低5折」調飲。
📌全台首店！京星「大巨星港式飲茶餐酒館」買一送一：外帶九宮格港點送柚子沙瓦
京星打造全台唯一24小時港式飲茶餐酒館「大巨星」，從粵菜吃到港點，免預約就能大啖「十三香櫻桃片皮鴨三吃」，還有把廣式龍蝦意麵以義大利麵邏輯改良的「老港上湯奶油起司焗龍蝦襯伊麵」；還有「生菜龍鬚金絲蝦」、「春風得意腸粉」、「巨星酥皮叉燒包」等必點招牌菜。推薦一個人也方便享用的「港式九宮格」，吃得到秘製芋頭糕、爆漿黑金流沙芝麻球、無敵星星炸蝦餅、三絲魚翅餃等；「港式早餐」則有厚片西多士或冰火菠蘿油＋培根蛋、皮蛋肉片粥＋干貝蘿蔔糕，再搭配鴛鴦奶茶只要168元；菜單上連「隨便」都有。
開幕活動：6月25日至7月10日「買一送一」，外帶「大巨星港式經典九宫格」即贈「柚子沙瓦」一杯，特價380元（原價540元）。期間限定內用生菜龍弱金絲蝦＋桂花紅豆糕「龍鬚拈紅玉」特價268元（原價330元）、「田園京都排骨」特價320元（原價360元）、「薑葱白灼熟刺蝦」特價320元（原價360元）、「無敵星星蝦餅」特價160元（原價180元）、「紅藜糯米珍珠丸」特價110元（原價120元）。
📌全台首店！「湊湊火鍋·茶憩」：餐點半價5折起
全球250+門店的「湊湊火鍋·茶憩」，採餐酒、聚會與歡唱包廂於一體的聚會複合式火鍋店，主打以台式麻辣等多款有料鍋、台式手搖飲等熱夯美食選擇。
開幕活動：6月25日至6月27日開幕首三日，提前訂位享「餐點半價5折」起；6月28日至7月9日提前訂位 ，享「餐點7.5折起」，以上優惠皆（不含鍋底、酒水、服務費）；開幕期間加入會員免費贈送「炭焙烏龍奶茶」壹杯(每日限量 100名)。
📌6/25新開幕！「武藏野森珈琲Diner」：滿千送2百
以日本高原木質調森林系元素融入空間設計，樹幹、小動物不同座椅營造輕鬆用餐趣味性，搭配輕鋼琴音樂帶來大自然療癒感。
開幕活動：6月25日至7月25日，消費滿1000元加贈200元抵用券（消費金額可累贈，使用規則依券面所示，滿600元折100元，下次使用）。
📌全台首店！Lit Lit早午餐酒吧「買一送一」
主打全天候輕盈早午餐酒吧，結合輕酒精與無酒精飲品，玩耍「飲品早餐化」與「玩味發酵」調酒主題。
開幕優惠：6月25日至7月7日指定品項「買一送一」！楊桃梅子綠、蘋果櫻花咖啡「買一送一」，無酒精售價150元、有酒精售價250元。
📌寵物友善！TOK盡興食光「啤酒第二杯6折」
「TOK盡興食光」打造全日型享樂餐廳Garden City大巨蛋店，以獨特新亞洲風味料理搭配精選紅白酒、台灣在地精釀啤酒，同步限量供應酉鬼季節實驗款生啤「Strata來昔」，還引進日本長崎生蠔單顆175元、3顆一盤520元的佛心價。
開幕優惠：6月25日至7月31日，點海鮮炸物拼盤，可享「啤酒第二杯6折」、「客家冠軍豬腳」特價590元。
📌百貨首店！週末炸雞漢堡俱樂部 ：免費升級臺虎聯名啤酒
超人氣炸雞店「週末炸雞漢堡俱樂部」打造全新精品速食品牌進駐百貨，主打辣極嫩脆雞與快樂炸雞堡經典組合，可以自由選擇辣度，再搭配啤酒或汽水，實現炸雞自由。
開幕優惠：6月25日至7月7日，凡點Happy meal或Happy Box套餐，飲品可免費升級臺虎聯名炸虎啤酒。
📌百貨首店！「螢火部落」料理餐酒：啜飲式調酒買二送一
將自然、露營和美食融合原始和感性氛圍，「螢火部落」以鑄火料理為招牌，運用露營常用的鑄鐵鍋，將融合大自然元素的新鮮食材，經由火爐燻烤出美味。
開幕優惠：6月25日至7月7日，啜飲式調酒買二送一。
📌百貨首店！「PRESERVE」蔬食料理：打卡送冰棒
主打蔬食料理的「PRESERVE」，每天提供各式各樣新鮮現烤的麵包與創意飲品、餐點，並將保存自然守護地球的理念，結合進口酪梨的創意主題，融入從早午餐到晚餐的每道菜色。
開幕優惠：6月25日至7月31日，凡點酪梨系列餐點＋酪梨牆打卡，即送限量「酪梨圖案紋身貼紙＆消暑酪梨冰棒」（每人每次限量壹份）。
📌全台獨家首店！日式燒肉「STAR HUTONG星胡同」：招待神秘料理
全球首家航空主題的燒肉餐酒料理餐廳「STAR HUTONG星胡同」，概念源自星宇航空的五感機艙體驗，結合美味胡同燒肉和VG TAIPEI創新思維，提供跨國界的燒肉餐酒主題套餐。
開幕優惠：6月25日至7月7日，點選套餐即招待「神秘料理」壹份。
📌台北首店！築間「紫木槿」：燒啤第二杯半價
築間新品牌「紫木槿 韓餐酒館」台北首店進駐大巨蛋，餐點主打韓國烤肉料理，加入多種特色韓食和原創韓式調酒，融合經典韓式風味。
開幕優惠：即日起到店內用，享有燒啤「第二杯半價」優惠（不限同口味，每2杯即享有一次優惠）
📌全球概念店！「一風堂」拉麵居酒屋：生啤第二杯半價
來自日本福岡博多的一風堂，在大巨蛋打造全台首家旗艦店，引進「Bar Ippudo」業態，除了招牌豚骨拉麵再推出多項特色料理及精緻酒水飲品。
開幕優惠：6月25日至7月7日，天天Happy Night，每日晚間21:00後生啤(中)第二杯半價。
📌掌門精釀啤酒餐廳：消費滿額送精釀啤酒
掌門精釀啤酒餐廳店內供應16款多元風格生啤酒，及不定期替換超過百種酒款，搭配各式異國料理與份量滿點的牛排餐點，還有輕食與咖啡可選。
開幕優惠：6月25日至7月7日，全店餐點消費滿500元，贈送「掌門大巨蛋紀念罐裝精釀 330m」壹罐（數量有限，送完為止）。