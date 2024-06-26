麥當勞「得來速熟客券」今回歸！大麥克免費吃　三麗鷗娃娃也開搶

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麥當勞得來速熟客券「免費吃大麥克」今天回歸！6月26日至7月30日，至麥當勞得來速消費任何餐點產品（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車次可獲得「熟客券」乙張；集滿3張可於下次至得來速消費時，出示並「免費兌換大麥克」乙個（兌換期間自6月26日起至8月5日止），限定得來速窗口購餐優惠；不得更換或加價升級其他產品、兌換現金、使用得來速貴賓卡或與其他優惠合併使用。
📌睽違25年「戀愛麥語」今開搶！麥當勞三麗鷗復刻「Hello Kitty之亂」
1999年麥當勞全盛時期轟動全台的「Hello Kitty之亂」，睽違25年絕版復刻！麥當勞再次攜手三麗鷗，讓4位超人氣偶像娃娃穿上萌萌校園制服，打造全新「戀愛麥語經典返校全收藏」。6月26日上午11:00至7月30日(或售完為止)，凡於麥當勞餐廳櫃檯或得來速購買任一套餐加價299元、單買329元，即可獲得「戀愛麥語經典返校全收藏」乙個；6月26日第一彈推出「大耳狗」、「酷洛米」，7月3日第二彈則有「Hello Kitty」、「丹尼爾」。
提醒大家，每份套餐限加購乙個，每人每次消費限購兩個；全系列全台限量9萬個，售完為止；24小時歡樂送、McCafé專屬櫃台、數位自助點餐機、機場店、點心站及部分餐廳，不販售亦不適用；活動搭配套餐適用於早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal。
📌漢堡王明起快閃5天！「美式花生重磅四層牛堡」開賣
漢堡王6月27日至7月1日快閃5天，限時開賣「美式花生重磅四層牛堡」，超狂巨大份量的4片牛肉排，搭配吃得到花生顆粒的獨特濃稠花生醬，還層疊上香濃起司、現炸培根、新鮮生菜等澎湃配料，肉肉控把握時間開吃。暑假7月2日至8月26日接力回歸北海道鮭魚堡系列，今年祭出「北海道鮭魚堡、北海道鮭魚海老堡、北海道鮭魚烤牛堡」共3款口味滿足粉絲。