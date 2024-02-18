麥當勞40週年「最懷念回憶」沒絕版！全盛時期：為它排隊萬人空巷

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過去最常被點名的麥當勞「絕版美食」，包括奶昔、聖代、焦糖奶茶、搖搖薯條、板烤雞腿堡等、照燒豬肉堡等，被認為是經典兒時記憶。而近年又因「漢堡優化」的全球策略、「麥克雞塊」改版調整配方，掀起鐵粉吶喊「還我以前的雞塊」，紛紛懷念起記憶中的美味。
業者也透露，自全球第一間麥當勞開幕至今，「漢堡」、「吉事漢堡」與「薯條」可是一直都能在菜單上點到；而由台灣團隊自行研發的「玉米湯」，則是僅有在台灣麥當勞才喝得到的常駐產品。
📌麥當勞「童年回憶」四大天王
近年差點以為再也見不到的麥當勞「四大天王」，麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊四大天王，40週年驚喜回歸，還變身成Y2K「抖抖」版馬克杯，「原來沒絕版」引起資深粉絲搶購；過年期間還被發現出沒基隆，掀起一波回憶殺。事實上，雖然鐵粉們重見兒時最佳玩伴們十分高興，但更多人敲碗的是，麥當勞叔叔和好朋友們化身的玩具，「好想要兒童餐玩具回歸」。
📌麥當勞「最夯聯名」早起排隊萬人空巷
一連串懷舊議題，更讓大家念念不忘堪稱麥當勞全盛時期的「Hello Kitty之亂」，當時只要買套餐加價69元就能換到一組主題造型的Hello Kitty與Daniel情侶娃娃。現在早已成為大人的頭號粉絲們，各個都忘不了小時候為此半夜凌晨排隊，簡直是萬人空巷搶購的盛況。
📌麥當勞「歷代店裝」你看過幾種？
連粉絲都驚訝的還有麥當勞歷代店裝，竟然已經換了超過三種之多！根據《麥當勞季報》中揭露，「1984～2010 童年記憶中專屬台灣的繽紛色彩」，大大的經典紅黃色招牌搭配灰白色丁掛磚的外觀，櫃檯還使用「燈片」菜單，搭配繽紛的牆面與桌椅配色；當時的店員制服還是深紅色底搭配白色直條紋、白色水手圓領的美式風格，成為眾人最歡樂的兒時記憶。
「2010～2017 經典摩登的亞太區（APMEA）餐廳設計」，全球麥當勞邀請專業設計師打造一致性餐廳設計，招牌變簡約、外觀改以沉穩灰黑色為底，適時點綴活潑紅黃色，室內牆面則融入麥當勞品牌元素或色塊，主打摩登時尚感；制服也大改版以黑灰粉色搭配出低調專業的質感。
「2018～至今 擁抱數位化的現代2.0餐廳」，因應消費型態轉變啟動「麥當勞2.0餐廳」計劃；設計上更簡約現代、並引入溫暖的木紋色系，在細節處增添童趣巧思。更陸續導入自助點餐機、數位化菜單等服務。各位麥當勞粉絲，還有什麼是你最懷念的麥當勞回憶呢？