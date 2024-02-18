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麥當勞40週年「最懷念回憶」沒絕版！全盛時期：為它排隊萬人空巷

▲麥當勞40週年麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊回歸掀童年回憶，除奶昔、聖代等絕版美食；還有麥當勞全盛時期的Hello Kitty之亂；連歷代店裝都換了超過三種。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞40週年麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊回歸掀童年回憶，除奶昔、聖代等絕版美食；還有麥當勞全盛時期的Hello Kitty之亂；連歷代店裝都換了超過三種。（圖／麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

麥當勞40週年掀起不少人童年回憶，除了粉絲不斷敲碗的奶昔、聖代等「絕版美食」；差點以為再也見不到的「四大天王」，麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊，驚喜回歸變身「抖抖」版馬克杯；還有人想起堪稱麥當勞全盛時期的「Hello Kitty之亂」，忘不了為此半夜凌晨排隊，萬人空巷搶購；竟然連歷代店裝都換了超過三種之多。

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📌麥當勞最懷念「絕版美食」
過去最常被點名的麥當勞「絕版美食」，包括奶昔、聖代、焦糖奶茶、搖搖薯條、板烤雞腿堡等、照燒豬肉堡等，被認為是經典兒時記憶。而近年又因「漢堡優化」的全球策略、「麥克雞塊」改版調整配方，掀起鐵粉吶喊「還我以前的雞塊」，紛紛懷念起記憶中的美味。

▲麥當勞推出莓果布朗尼系列冰品，包括莓果布朗尼花聖代及莓果布朗尼冰炫風。（圖／麥當勞提供）
▲早在冰炫風出現前，麥當勞聖代才是不少人熱愛的冰品。（圖／麥當勞提供）
業者也透露，自全球第一間麥當勞開幕至今，「漢堡」、「吉事漢堡」與「薯條」可是一直都能在菜單上點到；而由台灣團隊自行研發的「玉米湯」，則是僅有在台灣麥當勞才喝得到的常駐產品。

▲麥當勞熱賣商品「玉米湯」，為台灣團隊自行研發。（圖／麥當勞官網）
▲麥當勞熱賣商品「玉米湯」，為台灣團隊自行研發。（圖／麥當勞官網）
📌麥當勞「童年回憶」四大天王
近年差點以為再也見不到的麥當勞「四大天王」，麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊四大天王，40週年驚喜回歸，還變身成Y2K「抖抖」版馬克杯，「原來沒絕版」引起資深粉絲搶購；過年期間還被發現出沒基隆，掀起一波回憶殺。事實上，雖然鐵粉們重見兒時最佳玩伴們十分高興，但更多人敲碗的是，麥當勞叔叔和好朋友們化身的玩具，「好想要兒童餐玩具回歸」。

▲「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」馬克杯對杯，即將限量開賣。（圖／麥當勞提供）
▲「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」馬克杯對杯。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞「童年回憶」！麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊四大天王出沒基隆。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞「童年回憶」！麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊四大天王過年出沒基隆。（圖／麥當勞提供）
📌麥當勞「最夯聯名」早起排隊萬人空巷
一連串懷舊議題，更讓大家念念不忘堪稱麥當勞全盛時期的「Hello Kitty之亂」，當時只要買套餐加價69元就能換到一組主題造型的Hello Kitty與Daniel情侶娃娃。現在早已成為大人的頭號粉絲們，各個都忘不了小時候為此半夜凌晨排隊，簡直是萬人空巷搶購的盛況。

▲網友分享當年的麥當勞活動傳單。（圖／取自《爆廢公社公開版》）
▲網友分享當年的「Hello Kitty之亂」麥當勞活動傳單。（圖／取自《爆廢公社公開版》）
📌麥當勞「歷代店裝」你看過幾種？
連粉絲都驚訝的還有麥當勞歷代店裝，竟然已經換了超過三種之多！根據《麥當勞季報》中揭露，「1984～2010 童年記憶中專屬台灣的繽紛色彩」，大大的經典紅黃色招牌搭配灰白色丁掛磚的外觀，櫃檯還使用「燈片」菜單，搭配繽紛的牆面與桌椅配色；當時的店員制服還是深紅色底搭配白色直條紋、白色水手圓領的美式風格，成為眾人最歡樂的兒時記憶。

▲你小時候看過的麥當勞是哪一種店裝？（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲你小時候看過的麥當勞是哪一種店裝？（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲1984年麥當勞初入台灣市場，裝潢繽紛、色彩鮮豔。（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲1984年麥當勞初入台灣市場，裝潢繽紛、色彩鮮豔。（圖／翻攝自麥當勞官網）
2010～2017 經典摩登的亞太區（APMEA）餐廳設計」，全球麥當勞邀請專業設計師打造一致性餐廳設計，招牌變簡約、外觀改以沉穩灰黑色為底，適時點綴活潑紅黃色，室內牆面則融入麥當勞品牌元素或色塊，主打摩登時尚感；制服也大改版以黑灰粉色搭配出低調專業的質感。

▲2010年起全球麥當勞定調一制性，希望全世界消費者，無論走進哪個國家的麥當勞，都能感受相同的氛圍。（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲2010年起全球麥當勞定調一致性，希望全世界消費者，無論走進哪個國家的麥當勞，都能感受相同的氛圍。（圖／翻攝自麥當勞官網）
「2018～至今 擁抱數位化的現代2.0餐廳」，因應消費型態轉變啟動「麥當勞2.0餐廳」計劃；設計上更簡約現代、並引入溫暖的木紋色系，在細節處增添童趣巧思。更陸續導入自助點餐機、數位化菜單等服務。各位麥當勞粉絲，還有什麼是你最懷念的麥當勞回憶呢？

▲麥當勞台北民生餐廳40年改裝開幕！揭曉全台首間經典食材風2.0升級版店型。（圖／翻攝自麥當勞官網）
▲麥當勞台北民生餐廳40年改裝開幕！揭曉全台首間經典食材風2.0升級版店型。（圖／翻攝自麥當勞官網）

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