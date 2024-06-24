麥當勞三麗鷗復刻「Hello Kitty之亂」！畢業季水手服酷洛米超萌

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還記得1999年麥當勞全盛時期的「Hello Kitty之亂」嗎？當時萬人空巷排隊搶購的最懷念聯名三麗鷗Hello Kitty與Daniel情侶娃娃，睽違25年絕版復刻了。麥當勞再次攜手三麗鷗打造全新「戀愛麥語經典返校全收藏」，延續當年「相識篇」元素並呼應畢業季節，讓4位超人氣偶像角色再次換上校園制服，尤其Hello Kitty和酷洛米穿上水手服超萌。
6月26日上午11:00至7月30日(或售完為止)，凡於麥當勞餐廳櫃檯或得來速購買任一套餐加價299元、單買329元，即可獲得「戀愛麥語經典返校全收藏」乙個；6月26日第一彈推出「大耳狗」、「酷洛米」，7月3日第二彈則有「Hello Kitty」、「丹尼爾」。每份套餐限加購乙個，每人每次消費限購兩個；全系列全台限量9萬個，售完為止；24小時歡樂送、McCafé專屬櫃台、數位自助點餐機、機場店、點心站及部分餐廳，不販售亦不適用；活動搭配套餐適用於早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal。
📌集滿3張得來速熟客券「免費吃大麥克」！應援戴資穎開吃歡樂送「球后餐」
得來速熟客券「免費吃大麥克」也回歸了！6月26日至7月30日，至麥當勞得來速消費任何餐點產品（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車次可獲得「熟客券」乙張；集滿3張可於下次至得來速消費時，出示並「免費兌換大麥克」乙個（兌換期間自6月26日起至8月5日止），限定得來速窗口購餐優惠；不得更換或加價升級其他產品、兌換現金、使用得來速貴賓卡或與其他優惠合併使用。
號召大家一起應援為積極備戰的戴資穎加油，麥當勞歡樂送7月10日至8月20日限時推出「球后餐」，精選戴資穎最愛的麥當勞餐點，放入「大麥克＋麥脆雞腿＋中薯＋冰蜂蜜紅茶」套餐優惠價219元（原價254元），現省35元。
📌畢業季漢堡王「安格斯牛肉堡買一送一」今起連吃3天！
畢業季漢堡王推出重磅優惠！6月24日至6月26日連續3天，祭出安格斯牛肉堡系列「買一送一」優惠活動，期間限定厚切安格斯牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、及花生安格斯牛肉堡3種口味，任選兩顆只要145元。漢堡王自豪安格斯牛肉排與市面上漢堡相比有三倍厚，快趁買一送一划算開吃。提醒大家，每日10:30至打烊前30分鐘供應，可提前至官網預訂減少排隊時間；全門市（機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外）。
別忘了漢堡王6月還有「堡到成功」優惠券吃到月底，大放送13款「買一送一」爽吃小華堡、牛肉堡、雞塊薯條和可樂，「1+1」共有6款漢堡等主食加點心或飲料只要69元，銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元、勁濃起士薯＋4塊雞塊才69元都好便宜，最划算的4件組個人餐竟然只要99元起，爽吃「經典脆雞堡＋4塊雞塊＋小薯＋中可」百元有找，最高現省2792元。