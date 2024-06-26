台電新招！用電高峰「遙控你家冷氣關機or送風」　眾笑：誰要獎金

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貼文引發討論，一票網友都笑了，有人形容新節電政策簡直就像「加入台電A級會員的概念」，有人認為新政策想法不錯、立意良善，但更多人認為「不是說台電不缺電？笑死！不缺電幹嘛有這方案」，也有人嗆問：「我給他每個月48元，可以保證我家不斷電嗎？」更多人覺得「幫你關冷氣1小時」，讓冷氣開開關關的反而會更耗電。
什麼是自動需量反應？申請條件為何？有限量嗎？
根據台電網站公布資訊，自動需量反應（Automated Demand Response, ADR）指電力公司透過提供價格或電費扣減等方式，引導用戶調整用電習慣，減少尖峰用電或轉移至離峰的管理措施，用戶則可以獲得電費回饋。
台電指出，只要家中有聯網智慧家電即可申請，想參與節電措施的用戶需透過「住商自動需量反應服務網」提出申請，選擇配合之需量反應服務商（或智慧家電設備商），待確認用戶家電設備 （須至少參加一台冷氣） 及電表符合規定後，即可參與，限額2萬台，額滿為止。
執行期間與執行方式為何？
台電表示，執行期間為今年7月至11月，每天下午2時至10時，視電力系統需要進行，由遠端自動將用戶使用中之智慧冷氣切換為送風模式或關機，每次1小時，每日以2次為限，每月則執行4至16次。
執行方式是，當日執行前15分鐘，透過第三方資訊服務商調整用戶的家電設備狀態，控制期間用戶仍可隨時切換回正常使用模式，同時台電公司會依據用戶實際配合節電量給予電費扣減（節電回饋金），並會在次期電費帳單呈現。
台電節電回饋金試算=固定電費扣減（每戶每月48元）+當月結電量（每度10元）
範例若用戶報名3台冷氣，當月通知執行4次，4次累計節電量為4度=40元，因此節電回饋金即為48+40=88元。