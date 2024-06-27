不只新冠疫情爆發！夏季「2病毒」也大流行 醫急喊：口罩戴回來
台灣新冠肺炎疫情進入第6波 Omicron 流行期，光是上週就新增817例確定病例，較前一週新增的624例高上不少，對此振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學指出，除了新冠外，流感、腸病毒也在同期持續延燒，3病毒夾擊的情況下，建議民眾將「口罩戴回來」。
記者張志浩／綜合報導
田知學表示昨（26）日發文，示警民眾應該要「口罩戴回來」、「勤洗手做起來」，近期新冠病毒、流感、腸病毒疫情又升溫，而最常被傳染的就是身邊的家人、朋友、同事、同學。田知學說：「大家知道，全台護理人力嚴重短缺，有空房但沒有護理師，病毒感染重症者面臨一床難求的窘境！」
北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰提醒，本次新冠病毒的流行期，持續2至3個月都很正常，若發現自身有咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，可以選擇不快篩，但建議到醫院做進一步評估，或照X光確認是否有肺炎，通常多次確診狀況發生時，雖然每次症狀不同，但病毒殺傷力會持續降低，一般來說會越來越像感冒，且新冠在臨床的重症率也有降低。
而針對新冠疫情的延燒，蘇一峰也批評，新冠肺炎患者醫院每天收治約10名患者，人數是上個月的2、3倍，政府宣布與新冠病毒共存，但現在正值夏天天氣炎熱，民眾戴不住口罩，都可能會導致疫情再次流行，這些事情，政府應該都可以事先預測，但感覺政府沒有完全準備，被新冠病毒「打得措手不及」。