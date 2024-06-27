「你是哪間直播間？」 警一語戳破謊言守住老翁20萬積蓄
高雄市1名陳姓老翁在女網友「可樂呀」的慫恿下單價值新台幣20萬元的中國翡翠。「可樂呀」除了以「獲利雙倍、穩賺不賠」等話術欺騙，取信陳翁前往銀行匯款新台幣20萬元，當員警趕到詢問「可樂呀」是哪間直播公司時，歹徒便心虛的立即掛斷通話，老翁見到每日聊天的女網友如此反應，才總算從夢中驚醒，打消投資的念頭，守住辛苦存來的20萬積蓄。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局鼓山分局25日上午12時許獲報稱於轄內銀行疑似有老翁遭到詐騙，經派員前往查處，發現又是一起典型的愛情投資詐騙。經了解，陳翁日前在臉書社群上認識女網友「可樂呀」，兩人經過數日噓寒問暖下深感投緣，開始分享生活瑣事，「可樂呀」見時機成熟，進而謊騙陳翁投資中國翡翠獲利可期，頻頻使用甜言蜜語洗腦陳翁，最終成功慫恿其下單價值新台幣20萬元的中國「聚寶堂」翡翠。
「可樂呀」除了以「獲利雙倍、穩賺不賠」等話術欺騙，更傳送「翡翠照片」取信陳翁，好在行員及時發現匯款結果帳戶金流異常而機警通報。警方到場後先是耐心向陳翁宣導當前的詐騙手法，隨後也當場搜尋相關投資翡翠的詐騙新聞供其閱覽，然而見老翁仍是一臉存疑，索性直接撥打電話給女網友查證，當員警詢問翡翠是於何處購得，對方先是回答「直播上車」，再進一步詢問是哪間直播公司時，歹徒便心虛的立即掛斷通話。
鼓山警分局長陳奕良呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬之標的必定伴隨高風險。民眾切勿輕信來路不明的投資管道，宣稱「高報酬、穩賺不賠」往往都是假投資、真詐財的警訊，接獲相關訊息皆可撥打報案電話110或165反詐騙專線進行查證。