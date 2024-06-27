IKEA半價爽買！絕版品出清必買清單曝　5防曬消暑神器：最低290元

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TOP 1：HEMNES玻璃門櫃（原價$17,900，特價$9,990，現省$7,910）
以實心木質製成，質感優雅且天然，寬敞的儲物空間附可調式層板，可自由調整收納各式烹飪用具和杯盤，小抽屜還可以擺放餐具，玻璃門板設計除了能保持餐盤的衛生，也讓物品一目了然。
TOP 2：SUNDVIK衣櫃
門板附有緩衝器，能夠和緩安靜的關上，其衣櫃深度能容納正常尺寸的衣架，從幼兒時期一路至青少年階段都能使用，是一件能夠陪伴孩子成長的家具。
TOP 3：BERGLÄRKA升降書桌
可以依使用習慣調整桌面高度與傾斜角度，也貼心設置收納層架與掛勾，加上可自由搭配SKÅDIS系列配件的收納壁板，讓收納更便利，維持桌面整齊。
TOP 4：HEMNES電視櫃
打造放鬆愜意的場域！開放式隔層能整齊放置數位機上盒或遊樂器等設備，並附有三格大抽屜空間可供收納。
TOP 5：VANGSTA延伸桌
小空間必備的延伸桌，桌面與桌腳可同時延伸拉開，加上活動桌板，可讓原本4人座位變成6人，平時可將桌板收在桌面底下不佔空間，趁半價折扣購入超划算。
HANDS 5必買防曬、消暑神器 最低290元起
1.ADAM OUTDOOR極限冰鎮頸掛風扇
擁有風扇軟管設計，可隨意調整角度。符合人體工學，戴掛上舒適。搭載頸部制冷晶片，達到瞬間降溫效果。可段數調整風量。
2.STREAM清涼領巾
日本進口，採用紫外線保護係數UPF50。柔軟舒適的涼感布料製成，透氣清涼。輕沾水擰乾後，揮動約5秒，領巾即可變得涼爽舒適。其設計還有額外的口袋，可放入保冷袋來增加整體涼感。
3.樂扣樂扣大容量豪飲冷水壺 1.5L
1.5L大容量，輕巧透明PET材質製成，不含塑化劑。隱形提環及瓶身凹槽設計，外出攜帶方便。好拆卸密封膠圈設計，清潔無死角。
4.COOL護指防紫外線涼感袖套
以隔熱涼感纖維製成，吸汗、吸熱，抗紫外線指數高達50+。能夠有效防護紫外線，保護肌膚。
5.抗UV寬簷遮陽帽
輕巧便利，擁有可以變換角度的大帽簷，提供牢固的覆蓋。為臉部周圍提供全方位的紫外線防護。