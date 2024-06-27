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IKEA半價爽買！絕版品出清必買清單曝　5防曬消暑神器：最低290元

▲IKEA夏季絕版品出清，限時5折起！激省清單TOP 5公開，最高能省下將近8000元。（圖／IKEA提供）
▲IKEA夏季絕版品出清，限時5折起！激省清單TOP 5公開，最高能省下將近8000元。（圖／IKEA提供）

記者徐銘穗/綜合報導

IKEA夏季絕版品出清來了！即起至7月24日止，千項精選商品限時限量5折起，從臥室、書房到客廳，激省清單TOP 5家具公開，最高可省近8000元，還有超值銅板好物，花小錢就能輕鬆打造居家新氛圍，期間家具家飾單筆消費滿500送保鮮袋兌換券。此外，天氣熱爆，HANDS台隆手創館也推出5款必買消暑防曬神器，如清涼領巾、涼爽袖套，對付酷夏，最低290元起。

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IKEA絕版品出清！TOP5超值家具必買清單

TOP 1：HEMNES玻璃門櫃（原價$17,900，特價$9,990，現省$7,910）

以實心木質製成，質感優雅且天然，寬敞的儲物空間附可調式層板，可自由調整收納各式烹飪用具和杯盤，小抽屜還可以擺放餐具，玻璃門板設計除了能保持餐盤的衛生，也讓物品一目了然。

▲HEMNES玻璃門櫃原價$17,900，特價$9,990，現省$7,910。（圖／IKEA提供）
▲HEMNES玻璃門櫃原價$17,900，特價$9,990，現省$7,910。（圖／IKEA提供）
TOP 2：SUNDVIK衣櫃

門板附有緩衝器，能夠和緩安靜的關上，其衣櫃深度能容納正常尺寸的衣架，從幼兒時期一路至青少年階段都能使用，是一件能夠陪伴孩子成長的家具。

▲專為孩子設計的SUNDVIK衣櫃原價$8,499，特價$4,499，現省$4,000。（圖／IKEA提供）
▲專為孩子設計的SUNDVIK衣櫃原價$8,499，特價$4,499，現省$4,000。（圖／IKEA提供）
TOP 3：BERGLÄRKA升降書桌

可以依使用習慣調整桌面高度與傾斜角度，也貼心設置收納層架與掛勾，加上可自由搭配SKÅDIS系列配件的收納壁板，讓收納更便利，維持桌面整齊。

▲多功能BERGLÄRKA升降書桌原價$9,990，特價$5,990，現省$4,000。（圖／IKEA提供）
▲多功能BERGLÄRKA升降書桌原價$9,990，特價$5,990，現省$4,000。（圖／IKEA提供）
TOP 4：HEMNES電視櫃

打造放鬆愜意的場域！開放式隔層能整齊放置數位機上盒或遊樂器等設備，並附有三格大抽屜空間可供收納。

▲HEMNES電視櫃原價$8,999，特價$4,999，現省$4,000。（圖／IKEA提供）
▲HEMNES電視櫃原價$8,999，特價$4,999，現省$4,000。（圖／IKEA提供）
TOP 5：VANGSTA延伸桌

小空間必備的延伸桌，桌面與桌腳可同時延伸拉開，加上活動桌板，可讓原本4人座位變成6人，平時可將桌板收在桌面底下不佔空間，趁半價折扣購入超划算。

▲小空間必備的VANGSTA延伸桌原價$4,499，特價$2,199，現省$2,300。（圖／IKEA提供）
▲小空間必備的VANGSTA延伸桌原價$4,499，特價$2,199，現省$2,300。（圖／IKEA提供）
HANDS 5必買防曬、消暑神器　最低290元起
 
1.ADAM OUTDOOR極限冰鎮頸掛風扇

擁有風扇軟管設計，可隨意調整角度。符合人體工學，戴掛上舒適。搭載頸部制冷晶片，達到瞬間降溫效果。可段數調整風量。

▲ADAM OUTDOOR極限冰鎮頸掛風扇 售價1290元 （限店販售）。（圖／HANDS提供）
▲ADAM OUTDOOR極限冰鎮頸掛風扇 售價1290元 （限店販售）。（圖／HANDS提供）
2.STREAM清涼領巾

日本進口，採用紫外線保護係數UPF50。柔軟舒適的涼感布料製成，透氣清涼。輕沾水擰乾後，揮動約5秒，領巾即可變得涼爽舒適。其設計還有額外的口袋，可放入保冷袋來增加整體涼感。

▲STREAM清涼領巾 售價290元。（圖／HANDS提供）
▲STREAM清涼領巾 售價290元。（圖／HANDS提供）
3.樂扣樂扣大容量豪飲冷水壺 1.5L

1.5L大容量，輕巧透明PET材質製成，不含塑化劑。隱形提環及瓶身凹槽設計，外出攜帶方便。好拆卸密封膠圈設計，清潔無死角。

▲樂扣樂扣大容量豪飲冷水壺 1.5L（附吸管）售價399元。（圖／HANDS提供）
▲樂扣樂扣大容量豪飲冷水壺 1.5L（附吸管）售價399元。（圖／HANDS提供）
4.COOL護指防紫外線涼感袖套

以隔熱涼感纖維製成，吸汗、吸熱，抗紫外線指數高達50+。能夠有效防護紫外線，保護肌膚。

▲COOL護指防紫外線涼感袖套售價580元。（圖／HANDS提供）
▲COOL護指防紫外線涼感袖套售價580元。（圖／HANDS提供）
5.抗UV寬簷遮陽帽

輕巧便利，擁有可以變換角度的大帽簷，提供牢固的覆蓋。為臉部周圍提供全方位的紫外線防護。

▲抗UV寬簷遮陽帽-黑 售價500元。（圖／HANDS提供）
▲抗UV寬簷遮陽帽-黑 售價500元。（圖／HANDS提供）

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