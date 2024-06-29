生人勿近！巨大帳篷包整棟房　他曝30%鄰居都遇過：人生最慘19天

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終極消滅白蟻計畫 整棟房子包起來放毒氣
那年，鱸魚花1萬元把房子包起來殺白蟻，光是事前準備就花兩周，不只植物盆景得移除、食物要丟棄，「會接觸到皮膚的， 像是枕頭毛巾被單床單等，都得用大塑膠袋包起來，所有調味品、飲料、面霜、乳液、牙膏、肥皂，也得全部搬走或是包起來」。
準備兩周後，全家搬到旅館還得人模人樣地繼續上班，接送孩子上下學。充滿毒氣期間整個帳篷全部封死，外面掛上死亡標記的骷髏警告。5天後安全人員檢視沒有問題之後才能搬回去，又開始漫長的善後工作。
那時他不禁想問：「為什麼美國不用水泥蓋房子不就結了？」此後，他也不不敢再貼著房子種些美美的、矮矮的灌木叢，因為修房子的老師傅說白蟻多半是從房子四周灌木叢入侵的。
白蟻5~7年可繁殖100萬隻 關燈、關門窗預防！1招狠殺入侵白蟻
根據環保署毒物及化學物質局危害控制組資料顯示，蟻巢第一年的個體數很少，僅有數十隻個體，但在良好環境與食物充足的情況下，白蟻在5到7年後，可以成長為成熟的巢，家白蟻、土白蟻、散白蟻的個體數都可以達到100萬隻，繁衍力驚人。
那麼要怎麼杜絕白蟻入侵？台大昆蟲系名譽教授徐爾烈則建議，由於白蟻有趨光性，會往有燈的住家飛，所以晚上要關閉不必要的燈光、避免使用白光，並將窗簾、紗窗與門窗統統緊閉。
如果不小心鑽進來幾隻白蟻，可在水盆裡放水加清潔劑，放在電燈底下，白蟻就會跳進去自殺。但如果白蟻是從家裡冒出來，就要請專業人員處理，因為白蟻對住家和生活的危害非常大。