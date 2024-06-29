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週末2天星巴克「買一送一」！特大杯咖啡53元　龜記、萬波買1送1

▲今起週末放假日連喝2天星巴克「買一送一」黑咖啡系列好友分享日，美式、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡都半價，最便宜「特大杯每日精選咖啡」一杯53元；手搖飲料龜記茗品、萬波島嶼紅茶外送也買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今起週末放假日連喝2天星巴克「買一送一」黑咖啡系列好友分享日，美式、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡都半價，最便宜「特大杯每日精選咖啡」一杯53元；手搖飲料龜記茗品、萬波島嶼紅茶外送也買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

星巴克鐵粉衝了！今起（29）日週末連喝2天星巴克「買一送一」，難得放假開喝「黑咖啡系列」好友分享日，美式、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡都半價，最便宜一杯「特大杯每日精選咖啡」只要53元。手搖飲料龜記茗品、萬波島嶼紅茶外送也有「買1送1」，一次整理划算優惠告訴你。

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📌星巴克黑咖啡系列「買一送一」！週末連喝2天
難得週末放假日有星巴克「買一送一」優惠可以喝！6月29日至6月30日連續2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，爽喝黑咖啡系列好友分享日，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。黑咖啡系列飲料包含：美式/特選美式/每日精選/冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡系列；提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。

幫大家試算，美式咖啡兩杯共125元，一杯特大杯美式咖啡不到63元；冷萃咖啡兩杯共160元，一杯特大杯冷萃咖啡才80元就能開喝；最便宜的每日精選咖啡兩杯105元，相當於不到53元就能爽喝一杯特大杯每日精選咖啡，有夠划算。

▲星巴克在勞動節推出第二杯半價活動。（圖／台灣星巴克提供）
▲週末連喝2天，星巴克黑咖啡系列「買一送一」。（圖／台灣星巴克提供）
📌龜記茗品：聯名傲嬌加菲貓！Uber Eats外送「買一送一」
龜記茗品聯名人氣動畫電影《加菲貓：農場大冒險》，推出限量杯身和飲料提袋，單筆消費滿100元，就得到專屬「加菲貓提袋」一個。即日起至7月2日，Uber Eats外送柳丁翡翠、茶王奶茶、蘋果紅萱「買一送一」優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

📌萬波島嶼紅茶：外送Uber Eats「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至7月2日，外送Uber Eats珍珠酸梅冰、愛玉酸梅冰、芒果冰沙都「買一送一」獨家優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲龜記茗品聯名《加菲貓：農場大冒險》杯身與飲料提袋。（圖／龜記茗品提供）
▲龜記茗品聯名《加菲貓：農場大冒險》杯身與飲料提袋。（圖／龜記茗品提供）
▲萬波開喝屏東枋山愛文芒果冰沙，外送Uber Eats「買一送一」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）
▲萬波開喝屏東枋山愛文芒果冰沙，外送Uber Eats「買一送一」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）

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