週末2天星巴克「買一送一」！特大杯咖啡53元　龜記、萬波買1送1

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難得週末放假日有星巴克「買一送一」優惠可以喝！6月29日至6月30日連續2天，11:00-20:00至全台星巴克門市，爽喝黑咖啡系列好友分享日，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。黑咖啡系列飲料包含：美式/特選美式/每日精選/冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡系列；提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。
幫大家試算，美式咖啡兩杯共125元，一杯特大杯美式咖啡不到63元；冷萃咖啡兩杯共160元，一杯特大杯冷萃咖啡才80元就能開喝；最便宜的每日精選咖啡兩杯105元，相當於不到53元就能爽喝一杯特大杯每日精選咖啡，有夠划算。
📌龜記茗品：聯名傲嬌加菲貓！Uber Eats外送「買一送一」
龜記茗品聯名人氣動畫電影《加菲貓：農場大冒險》，推出限量杯身和飲料提袋，單筆消費滿100元，就得到專屬「加菲貓提袋」一個。即日起至7月2日，Uber Eats外送柳丁翡翠、茶王奶茶、蘋果紅萱「買一送一」優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌萬波島嶼紅茶：外送Uber Eats「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至7月2日，外送Uber Eats珍珠酸梅冰、愛玉酸梅冰、芒果冰沙都「買一送一」獨家優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。