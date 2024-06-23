珍奶、奶昔買一送一！畢業季9大手搖半價爽喝 思樂冰也買一送一

我是廣告 請繼續往下閱讀
CoCo都可即日起至7月2日，Uber Eats外送開喝珍珠奶茶、仙草蜜「買一送一」，超爽半價手搖飲料別錯過。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌TrueWin初韻：新品優格奶昔「買一送一」
TrueWin初韻2024優格奶昔新品上市，6月23日LINE好友獨享會員限時「買一送一」優惠，包括多肉酪梨、多肉芒果、二顆焦糖布丁口味通通半價爽喝，只要加入LINE官方帳號並點選每月彩蛋，就能爽領VIP搶鮮喝、回答問卷即贈新品買一送一優惠券。
📌COMEBUY：外送Uber Eats「買一送一」
外送爽喝COMEBUY半價優惠了！即日起至7月2日，Uber Eats點得到蘋果冰茶、招牌奶茶、百香搖果樂都「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌TEA TOP：19元紅茶倒數3天！外送Uber Eats「買一送一」
TEA TOP第一味19週年慶繼續喝優惠，即日起至6月25日，全台門市「日月潭紅茶」特價只要19元（原價35元），天天爽喝單杯就19元划算優惠；提醒大家，限店內購買，每人限購2杯。即日起至7月2日，外送Uber Eats大吉嶺奶茶、仙楂108茶王、招牌高山青都「買一送一」，6月超狂優惠喝起來。
📌龜記茗品：Uber Eats外送「買一送一」
龜記茗品聯名人氣動畫電影《加菲貓：農場大冒險》，推出限量杯身和飲料提袋，單筆消費滿100元，就得到專屬「加菲貓提袋」一個。即日起至7月2日，Uber Eats外送柳丁翡翠、茶王奶茶、蘋果紅萱「買一送一」優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌萬波島嶼紅茶：外送Uber Eats「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至7月2日，外送Uber Eats珍珠酸梅冰、愛玉酸梅冰、芒果冰沙都「買一送一」獨家優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌Mr.Wish：Uber Eats限定2款清爽果茶「買一送一」
悶熱的夏天，Mr.Wish鮮果茶專家推出清爽果茶Uber Eats限定優惠，即日起至7月2日，Uber Eats外送大杯荔枝紅茶與鮮粒百香綠「買一送一」，超值優惠爽喝半價了，提醒大家，單筆訂單上限5組，相當於買5送5好歡樂。
📌樂法：外送Uber Eats「買一送一」
樂法即日起至7月2日，外送Uber Eats林華泰鐵觀音、柳橙鮮綠、蘋果鮮綠都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌青花瓷：Uber Eats外送「買一送一」
青花瓷即日起至7月2日，Uber Eats外送冬瓜蘇蘇、冬瓜椰椰都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌7-11：思樂冰大杯「全口味買一送一」
超商7-11夏至優惠6月23日最後一天， 思樂冰大杯「全口味買一送一」，首度聯名金色三麥的「蜂蜜泡泡風味思樂冰」也半價爽喝。提醒大家，自備飲料杯還能再省5元，先計算優惠再折扣5元，限當下領取。