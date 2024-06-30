7月9大手搖飲料買一送一！清心、CoCo半價　星巴克買1送1再喝2天

我是廣告 請繼續往下閱讀
週末假日星巴克黑咖啡系列好友分享日「買一送一」太優惠！6月30日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。黑咖啡系列飲料包含：美式/特選美式/每日精選/冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡系列；提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；活動優惠僅適用指定品項，並依各門市現貨為準。
幫大家試算，美式咖啡兩杯共125元，一杯特大杯美式咖啡不到63元；冷萃咖啡兩杯共160元，一杯特大杯冷萃咖啡才80元就能開喝；最便宜的每日精選咖啡兩杯105元，相當於不到53元就能爽喝一杯特大杯每日精選咖啡，有夠划算。
明天7月1日開工上班日，星巴克也推出擁抱夏天沁涼必備好友分享日「買一送一」，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯口味皆一致的冰飲，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌COMEBUY：外送Uber Eats「買一送一」
COMEBUY即日起至7月2日，在Uber Eats點購COMEBUY蘋果冰茶、招牌奶茶、百香搖果樂都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌CoCo都可：Uber Eats外送買一送一！7月新品開喝「玫荔佳人」
CoCo都可即日起至7月2日，Uber Eats外送爽喝CoCo都可珍珠奶茶、仙草蜜都「買一送一」半價優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。7月迎接產量稀少的荔枝開喝「玫荔佳人」，選用玫瑰風味紅茶為基底，搭配白嫩荔枝果肉與滑溜Q彈的蜜香凍，喝得到花香果香與茶香，推薦不另外加糖、少冰最佳賞味組合。
📌清心福全：開幕週年「買一送一」！蘆洲人爽喝
清心福全歡慶蘆洲仁愛店開幕週年，再度祭出「買一送一」優惠活動，今6月30日大杯梅子綠茶，每日11:00-13:00、17:00-19:00，同款飲品「買一送一」，杯杯都半價。提醒大家，每人限購一組；限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。
清心福全 蘆洲仁愛店 資訊
地址：新北市蘆洲區民族路470號
電話：02-8282-6699
📌龜記茗品：聯名傲嬌加菲貓！Uber Eats外送「買一送一」
龜記茗品聯名人氣動畫電影《加菲貓：農場大冒險》，推出限量杯身和飲料提袋，單筆消費滿100元，就得到專屬「加菲貓提袋」一個。即日起至7月2日，Uber Eats外送柳丁翡翠、茶王奶茶、蘋果紅萱「買一送一」優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌萬波島嶼紅茶：外送Uber Eats「買一送一」
萬波島嶼紅茶即日起至7月2日，外送Uber Eats珍珠酸梅冰、愛玉酸梅冰、芒果冰沙都「買一送一」獨家優惠；提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌TEA TOP：外送Uber Eats「買一送一」
TEA TOP第一味即日起至7月2日，外送Uber Eats大吉嶺奶茶、仙楂108茶王、招牌高山青都「買一送一」，半價優惠喝到7月。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌Mr.Wish：Uber Eats限定2款清爽果茶「買一送一」
悶熱的夏天，Mr.Wish鮮果茶專家推出清爽果茶Uber Eats限定優惠，即日起至7月2日，Uber Eats外送大杯荔枝紅茶與鮮粒百香綠「買一送一」，超值優惠爽喝半價了，提醒大家，單筆訂單上限5組，最多買5送5揪團喝起來。
📌樂法：外送Uber Eats「買一送一」
樂法即日起至7月2日，外送Uber Eats林華泰鐵觀音、柳橙鮮綠、蘋果鮮綠都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌青花瓷：Uber Eats外送「買一送一」
青花瓷即日起至7月2日，Uber Eats外送冬瓜蘇蘇、冬瓜椰椰都有「買一送一」獨家優惠。提醒大家，以APP畫面標示參加分店、品項為準。