金曲獎／熱狗麥克風消音、巴奈天安門事件遭屏蔽 文化部道歉了！
第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，在最佳台語專輯獎得主巴奈上台致辭時，提到天安門事件，卻遭到官方臉書自動屏蔽，以及熱狗表演時麥克風失聲事件，文化部對此道歉，「文化部尊重每一位創作者，這是自由民主國家的基本信念，絕對不會故意刪減任何人的發言，文化部已要求金曲GMA臉書完成完整呈現。」
記者李欣容／台北報導
文化部發表道歉聲明如下，「針對第35屆金曲獎各項不足，文化部表達誠心歉意，文化部表示，有關金曲GMA臉書專頁針對《最佳台語專輯獎》得主巴奈致詞感言未能完整呈現全文，以及熱狗表演時麥克風失聲等事件，文化部表達誠心歉意。文化部說明，金曲獎每段得獎感言社群發文配合典禮節奏，由小編群聽打發言後儘快摘錄登於臉書，絕非刻意針對這段發言不完整呈現。文化部強調，文化部尊重每一位創作者，這是自由民主國家的基本信念，絕對不會故意刪減任何人的發言，文化部已要求金曲GMA臉書完成完整呈現。另針對熱狗演出時發生麥克風事故，初步了解為麥克風現場音軌問題，文化部已請承辦單位台視徹底查明並檢討責任。文化部表示，針對第35屆金曲獎各項不足之處，文化部及承辦單位虛心接受各界意見，針對疏失部分已立即進行檢討，亦將予以咎責，並作為往後各項典禮的借鏡。」