金曲獎／熱狗嗨奪歌王！還原「被消音事件」卻道歉9m88、阿夜
第35屆金曲獎今（29）日晚間於台北小巨蛋登場，「最佳華語男歌手獎」由MC HotDog 熱狗以《髒藝術家》首度榮登華語歌王，成功擊敗勁敵許鈞、林俊傑、Marz2、裘德。提及稍早在台上演出，突發「麥克風沒聲音」意外，熱狗在後台受訪還原過程，直言如果換第二支麥克風有聲音，他就會硬唱下去：「我覺得我還在驚嚇中！」道歉隔壁座位的9m88、Marz23阿夜：「我的汗氣感覺都已經熱到他們，還在驚魂未定就要頒獎。」
記者黃雅琪／台北報導
熱狗表示：「我覺得可以算是（出包）前三名的！金曲獎發生，我覺得我是在做夢嗎？」直言昨日已經多次彩排演出，完全沒想過今天會出包，他還原當時音響、麥克風出狀況過程：「我一開始感覺麥克風沒聲音，可是我覺得不應該沒有聲音、不可能啊！所以我硬唱下去，可是後來發現真的沒有聲音。」
熱狗直言當下就認為：「我覺得一定要重來！第二支麥克風給我也沒有聲音，不然很難再圓回來，重來沒關係啦！」今日他本來答應女兒要11點回家、替她慶生，但後面還有表演要演出：「（明天會補女兒禮物嗎？）我平常都一直買東西給她，她也不太缺，真的很疼女兒。」透露獎盃會放在公司，也早有預定7月假期要出國放鬆。