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大谷翔平6月12轟登隊史第三！道奇教頭讚嘆：他正帶給我最棒賽季

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在6月已經狂敲12支全壘打，登上隊史第3紀錄，教頭Dave Roberts賽前也對他讚譽有加。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在6月已經狂敲12支全壘打，登上隊史第3紀錄，教頭Dave Roberts賽前也對他讚譽有加。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平6月敲12轟登隊史第三！進入6月尾聲，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平手感持續發燙，今（30）日交手舊金山巨人，在第2個打席轟出陽春全壘打，除了是個人本季第26轟，單月全壘打數也來到12支，更追平道奇隊史第3多紀錄。道奇教頭Dave Roberts賽前就稱讚大谷翔平，表示截至目前為止，他正帶給自己史上最棒的賽季，賽後也對3局上的這發陽春砲，發表相當正面的看法。

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六月狂谷敲出12轟　登上隊史紀錄

大谷翔平昨（29）日受到「變形蟲」好球帶影響，沒能達成3場首打席開轟，同時也中止了連續10場比賽有打點的隊史紀錄。今日找回狀態，在比賽3局上面對巨人投手Spencer Howard，抓準85.6英哩的偏高滑球，將球轟向中外野全壘打牆外，個人在6月的第12轟出爐。

根據數據網站《StatMuse》的數據顯示，大谷翔平在6月敲出12支全壘打，登上道奇隊史第3多，僅次於1985年Pedro Guerrero打出的15轟、2017年Cody Bellinger的13轟。另外，賽季累積26支全壘打，也讓大谷翔平追上Gunnar Henderson並列全聯盟第2，只比「法官」Aaron Judge少4支

稱讚大谷有紀律　教頭：正帶給我最棒賽季

根據日本媒體《日刊體育》的報導指出，道奇教練Dave Roberts在本場比賽前接受訪問，談到對大谷翔平印象的改變，他表示：「在他加入之前，我不知道他是一個看起來這麼快樂，而且又有紀律的選手。雖然有耳聞，但沒想到他是這麼熱愛尋求教練指導的球員。」

並稱讚道：「我和他談過很多事情，包括打球、跑壘，他很有天賦，而且他有更遠大的目標，這是一件很特別的事。在我的角度來看，到目前為止，他正帶給我史上最棒的賽季。」在大谷翔平開轟後，Dave Roberts受訪時說道：「他今天打出非常不錯的全壘打，剛好介於左、右外野手之間，我相信他今天拿下打點以後，之後還會持續貢獻打點。


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