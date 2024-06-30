大谷翔平6月12轟登隊史第三！道奇教頭讚嘆：他正帶給我最棒賽季

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大谷翔平昨（29）日受到「變形蟲」好球帶影響，沒能達成3場首打席開轟，同時也中止了連續10場比賽有打點的隊史紀錄。今日找回狀態，在比賽3局上面對巨人投手Spencer Howard，抓準85.6英哩的偏高滑球，將球轟向中外野全壘打牆外，個人在6月的第12轟出爐。
根據數據網站《StatMuse》的數據顯示，大谷翔平在6月敲出12支全壘打，登上道奇隊史第3多，僅次於1985年Pedro Guerrero打出的15轟、2017年Cody Bellinger的13轟。另外，賽季累積26支全壘打，也讓大谷翔平追上Gunnar Henderson並列全聯盟第2，只比「法官」Aaron Judge少4支。
稱讚大谷有紀律 教頭：正帶給我最棒賽季
根據日本媒體《日刊體育》的報導指出，道奇教練Dave Roberts在本場比賽前接受訪問，談到對大谷翔平印象的改變，他表示：「在他加入之前，我不知道他是一個看起來這麼快樂，而且又有紀律的選手。雖然有耳聞，但沒想到他是這麼熱愛尋求教練指導的球員。」
並稱讚道：「我和他談過很多事情，包括打球、跑壘，他很有天賦，而且他有更遠大的目標，這是一件很特別的事。在我的角度來看，到目前為止，他正帶給我史上最棒的賽季。」在大谷翔平開轟後，Dave Roberts受訪時說道：「他今天打出非常不錯的全壘打，剛好介於左、右外野手之間，我相信他今天拿下打點以後，之後還會持續貢獻打點。」