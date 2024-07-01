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穿比基尼吃火鍋1折！王品5大品牌「最低百元」：現賺888元加菜金

▲暑假穿比基尼吃火鍋1折優惠！王品5大品牌青花驕、和牛涮、嚮辣、聚及尬鍋，「最低百元」開鍋享指定餐點1折、現賺「888元加菜金」。這一鍋則是「氣溫越高折扣越多」，穿背心套餐「最低3折」。（圖／WAVE SHINE提供）
▲暑假穿比基尼吃火鍋1折優惠！王品5大品牌青花驕、和牛涮、嚮辣、聚及尬鍋，「最低百元」開鍋享指定餐點1折、現賺「888元加菜金」。這一鍋則是「氣溫越高折扣越多」，穿背心套餐「最低3折」。（圖／WAVE SHINE提供）

記者蕭涵云/綜合報導

暑假穿比基尼吃火鍋1折優惠！王品集團青花驕、和牛涮、嚮辣 和牛麻辣鍋、聚 日式鍋物及尬鍋，5大品牌「最低百元」開鍋消暑好康，穿比基尼、海灘褲或泳褲用餐，可享指定餐點1折，只要開鍋消費，還能現賺「888元加菜金」。這一鍋皇室秘藏鍋物則是「氣溫越高折扣越多」，手機天氣APP氣溫30度打7折、氣溫35度殺65折；同桌穿背心還可享四人套餐「最低3折」優惠。

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📌王品5大火鍋「穿比基尼爽吃1折」！最低百元開鍋、現賺「888元加菜金」
暑假穿比基尼不只享受水樂園優惠，吃鍋也有好康！即日起到8月31日，王品集團青花驕、和牛涮、嚮辣 和牛麻辣鍋、聚 日式鍋物及尬鍋，5大品牌同桌顧客每位皆穿比基尼、海灘褲或泳褲用餐，可享「指定餐點1折」好康。「青花驕」雙人青花宴，一折價只要327元（原價1638元，服務費10%照原價計算）；「和牛涮」頂級和牛套餐、「嚮辣」冠軍和牛嚮套餐，2百多元就能享受和牛吃到飽。

最划算的「聚」獨享海陸聚、「尬鍋」剝皮辣椒炒雞系列火鍋，超便宜「最低百元」就開鍋。提醒大家，1折優惠每店每日限量10名，限定提前電話訂位。

害羞的I人不想穿泳裝也別擔心，王品5大品牌同桌每位顧客，皆穿戴墨鏡或草帽，到門店點購指定餐點也可享88折好康；而且到任一品牌，不論內用外帶，開鍋消費現賺「888元開鍋金」。而即日起到9月30日，至LINE禮物、momo購物網等電商平台，開搶888元五大瘋鍋即享券，可享吃火鍋折抵千元「現省百元」；LINE禮物還加碼在7月每周一下午1點，開賣品牌55折雙人套餐券，單品牌限量88張，售完為止。

▲王品集團5大火鍋「穿比基尼爽吃1折」！最低百元開鍋、現賺「888元加菜金」。（圖／王品集團提供）
▲王品集團5大火鍋「穿比基尼爽吃1折」！最低百元開鍋、現賺「888元加菜金」。（圖／王品集團提供）
📌這一鍋皇室秘藏鍋物「氣溫越高折扣越多」！穿背心下殺4折
夏日天氣熱爆，「這一鍋皇室秘藏鍋物」7月1日至7月31日，祭出三重高溫優惠，「氣溫越高折扣越多」，出示手機天氣APP，依顯示溫度，享有對應折扣，氣溫30度打7折、氣溫35度打65折，以此類推，共有19道熱門食材可選擇；每週三同桌四人穿著背心或是小可愛用餐，可享有四人套餐下殺3折優惠，最便宜套餐只要984元優惠價（原價3280元），有夠划算；消費者至這一鍋官方臉書指定貼文留言，可抽獎價值1680元雙人套餐券。

▲這一鍋皇室秘藏鍋物「氣溫越高折扣越多」，氣溫30度打7折、氣溫35度打65折，以此類推。（圖／這一鍋餐飲集團提供）　
▲這一鍋皇室秘藏鍋物「氣溫越高折扣越多」，氣溫30度打7折、氣溫35度打65折，以此類推。（圖／這一鍋餐飲集團提供）　

氣溫越高折扣越多！這一鍋穿背心最低3折　青花驕午餐宵夜都優惠

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