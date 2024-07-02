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新冠大流行！咳嗽不止、喉嚨痛　「確診4症狀」這樣吃好的快

▲確診新冠肺炎的人數大增，疾管署表示，國內新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，評估7月中旬後可能進入高原期。（圖／記者周淑萍攝）
▲確診新冠肺炎的人數大增，疾管署表示，國內新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，評估7月中旬後可能進入高原期。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

根據疾管署統計，上週6月24日至6月30日新冠肺炎確診數達到948例。本週進入暑假，外出旅遊的機率大增，再加上日前疾管署表示，國內新冠疫情上升且處流行期，預期近期仍呈上升趨勢，評估7月中旬後可能進入高原期。高敏敏也在臉書上針對新冠4症狀，教你怎麼吃好的快。

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高敏敏營養師提到，新冠肺炎在每個人發病的狀態不同，針對新冠肺炎容易出現的4種症狀，包含全身無力、喉嚨痛、全身痛、拉肚子等，幫助民眾對症下藥，提供緩解不適營養吃法。營養師提醒，如果確診性也不用慌張。正確應對並多休息才能加速痊癒、減少後遺症幫助更快恢復健康生活

▲反覆發作咳嗽、發燒，當心是淋巴癌惹禍。（示意圖，非本人／取自photoAC）
▲營養師提醒，有些人確診後會出現喉嚨痛、沙啞丶咳嗷等症狀，可以多補充維生素C促進傷口癒合、有利於縮短病程。（示意圖，非本人／取自photoAC）
🟡症狀1：有氣無力
確診導致疲勞、沒體力，幫助增強體力、加強身體各機能代謝力，且食物可以選擇非精緻全穀類為主，像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等，也能補充維他命B群補充錠來讓自己獲得足夠營養。營養師提醒，雖然B群隨時都可以補充，但如果是消化道敏感的人 建議飯後補充。

🟡症狀2：喉嚨不適
有些人確診後會出現喉嚨痛、沙啞丶咳嗷等症狀，可以多補充維生素C促進傷口癒合、有利於縮短病程，食物的部分可以多吃芭樂、紅甜椒、奇異果、小番茄等 等維生素C含量豐富的食物。也能透過維他命C片或是發泡錠來補充，但建議與藥物相隔2小時再服用。

🟡症狀3：腹瀉
如果有噁心、嘔吐、拉肚子症狀，營養師提醒除每日喝水量要達到2000ml以上，也可以多補充電解質避免身體缺水讓症狀加劇。電解質失衡如果有必要也可以購買藥局的專用電解質補充液。市售的電解質飲料通常糖分含量較高，必須要特別留意。

🟡症狀4：全身痠痛
要是出現全身痠痛、身體發炎，可多補充天然優質蛋白質、魚油藉此幫助身體修復組織、降發炎，像是雞肉、蛋、豆製品、鮭魚等，鮭魚中也含有豐富的omega-3 幫助減緩發炎症狀，若想補充更完整的魚油 也可以購買綜合魚油、純EPA魚油想多攝取蛋白質 則可以購買高蛋白飲品。

▲針對新冠肺炎4大症狀，高敏敏營養師提供快速復原飲食法。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）
▲針對新冠肺炎4大症狀，高敏敏營養師提供快速復原飲食法。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）

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