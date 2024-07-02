新冠大流行！咳嗽不止、喉嚨痛　「確診4症狀」這樣吃好的快

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡症狀1：有氣無力
確診導致疲勞、沒體力，幫助增強體力、加強身體各機能代謝力，且食物可以選擇非精緻全穀類為主，像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等，也能補充維他命B群補充錠來讓自己獲得足夠營養。營養師提醒，雖然B群隨時都可以補充，但如果是消化道敏感的人 建議飯後補充。
🟡症狀2：喉嚨不適
有些人確診後會出現喉嚨痛、沙啞丶咳嗷等症狀，可以多補充維生素C促進傷口癒合、有利於縮短病程，食物的部分可以多吃芭樂、紅甜椒、奇異果、小番茄等 等維生素C含量豐富的食物。也能透過維他命C片或是發泡錠來補充，但建議與藥物相隔2小時再服用。
🟡症狀3：腹瀉
如果有噁心、嘔吐、拉肚子症狀，營養師提醒除每日喝水量要達到2000ml以上，也可以多補充電解質避免身體缺水讓症狀加劇。電解質失衡如果有必要也可以購買藥局的專用電解質補充液。市售的電解質飲料通常糖分含量較高，必須要特別留意。
🟡症狀4：全身痠痛
要是出現全身痠痛、身體發炎，可多補充天然優質蛋白質、魚油藉此幫助身體修復組織、降發炎，像是雞肉、蛋、豆製品、鮭魚等，鮭魚中也含有豐富的omega-3 幫助減緩發炎症狀，若想補充更完整的魚油 也可以購買綜合魚油、純EPA魚油想多攝取蛋白質 則可以購買高蛋白飲品。