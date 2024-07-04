《鬼滅之刃 柱訓練篇》結局太神！製作名單發現黃仁勳有派人支援

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《鬼滅之刃 柱訓練篇》最後一集後半段，產屋敷耀哉投炸藥抓鬼，被暗算的「鬼王」鬼舞辻無慘身體被炸的稀巴爛，模樣宛如翻版的《進擊的巨人》裡的「超大型巨人」。
不止爆炸場面壯觀，當「鬼殺隊」7大柱：「水柱」富岡義勇、「蟲柱」胡蝶忍、「霞柱」時透無一郎、「戀柱」甘露寺蜜璃、「蛇柱」伊黑小芭內、「風柱」不死川實彌、「岩柱」悲鳴嶼行冥、竈門炭治郎全部衝入火海，最後慘被「鬼王」鬼舞辻無慘丟進「無限城」的場景，也是本季「史詩級」的畫面。
《鬼滅之刃》至今仍是全球最賣座動畫電影 宮崎駿只有第2名
觀眾認為，《鬼滅之刃 柱訓練篇》最後一集的規格堪比電影版，就有人表示這季的經費，全靠大哥「炎柱」煉獄杏壽郎賺來；因為以「炎柱」作為主角推出的第一部電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，創下404.3億日圓票房（約台幣83億元），全球票房累積5.3億美元（約台幣170億元），《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》也是至今「全球最高票房-日本動畫電影排行」第一名，尚未有作品超越紀錄，第二名為宮崎駿編導的《神隱少女》，該部全球票房為3.9億美元（約台幣120億元）。
請到NVIDIA輝達、HP惠普助陣 打造《鬼滅之刃》史詩畫面
事實上，該季能有如此高規格的視覺饗宴，幕後製作團隊功不可沒，驚人的是，製作名單上面發現有黃仁勳創辦的NVIDIA（輝達）、HP惠普的團隊前來支援，NVIDIA日方派出田中秀明、高橋想參與，HP惠普則由大橋秀樹幫忙，有圖形處理器先驅NVIDIA、圖形計算器其大技術的HP助陣，也難怪《鬼滅之刃 柱訓練篇》輕鬆就能做出驚豔大眾的「電影規格版的電視動畫」，網友也對此表示：「那個爆炸如果沒有NVIDIA模擬，應該會很卡！」
《鬼滅之刃 柱訓練篇》全8集已全數播畢，可至巴哈姆特動畫瘋、中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、Netflix、Disney+等平台收看。