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《鬼滅之刃 柱訓練篇》第1集曾說柱不會死　結局卻讓大人物領便當

▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》結局中，竈門炭治郎決定要為「鬼殺隊負責人」產屋敷耀哉、其他死去的人報仇。（圖／翻攝KKTV）
▲《鬼滅之刃 柱訓練篇》結局中，竈門炭治郎決定要為「鬼殺隊負責人」產屋敷耀哉、其他死去的人報仇。（圖／翻攝KKTV）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本電視動畫《鬼滅之刃》第4季《鬼滅之刃 柱訓練篇》最後一集正式上線，原以為本季不會有人領便當，沒想到「鬼殺隊負責人」產屋敷耀哉決定捨身成全大局，讓7柱「水柱」富岡義勇、「蟲柱」胡蝶忍、「霞柱」時透無一郎、「戀柱」甘露寺蜜璃、「蛇柱」伊黑小芭內、「風柱」不死川實彌、「岩柱」悲鳴嶼行冥、竈門炭治郎等人陷入崩潰，誓言要拿下「鬼王」鬼舞辻無慘的頭。

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▲隨著領導犧牲，7位柱跟竈門炭治郎落入「無限城」，將與鬼王決一死戰。（圖／翻攝KKTV）
▲隨著領導犧牲，7位柱跟竈門炭治郎落入「無限城」，將與鬼王決一死戰。（圖／翻攝KKTV）
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《鬼滅之刃 柱訓練篇》完結篇中，命在旦夕的產屋敷耀哉，正在等待鬼舞辻無慘的到來，沒想到成功吸引對方步入住處，產屋敷耀哉勇敢的在鬼舞辻無慘面前講出長達15分鐘的遺言後，當鬼舞辻無慘準備動手殺人時，周邊突然爆炸，原來這是產屋敷耀哉聯手「岩柱」悲鳴嶼行冥設下的陷阱，用炸藥炸爛對方的身體拖時間。

產屋敷耀哉知道鬼舞辻無慘有再生能力，只有「陽光」才能制伏的了他，所以生前叮嚀「岩柱」悲鳴嶼行冥要跟鬼舞辻無慘奮戰到早上。而其他人在訓練途中，得知產屋敷耀哉陷入危險，心急如焚衝到產屋敷耀哉住處，沒想到映入眼簾的竟是一片火海，7位柱氣憤誓言要拿下鬼舞辻無慘的頭，沒想到鬼舞辻無慘也是有備而來，將大家丟進「無限城」。

7位柱、竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助、不死川玄彌等人，將在「無限城」裡跟剩下的「十二鬼月」、鬼舞辻無慘開戰；官方也宣布大結局將以3部電影的方式呈現，片名確定為《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》。

事實上，在《鬼滅之刃 柱訓練篇》開播時，第一集結尾就以竈門炭治郎、「蟲柱」胡蝶忍、「岩柱」悲鳴嶼行冥、「風柱」不死川實彌、「蛇柱」伊黑小芭內、「水柱」富岡義勇等人面向左邊的方式，預告「本集不會有人領便當」，只是沒想到柱沒死，死的卻是「鬼殺隊負責人」產屋敷耀哉，壯烈犧牲十分偉大。

《鬼滅之刃 柱訓練篇》全8集可至巴哈姆特動畫瘋、中華電信 MOD、Hami Video、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、愛奇藝國際站、Netflix、Disney+等平台收看。

▲《鬼滅之刃 無限列車篇》（左上）的「炎柱」煉獄杏壽郎面向方向，與《遊郭篇》、《刀匠村篇》、《柱訓練篇》的要角不同，意即在新一季的《柱訓練篇》中，不會有人領便當。（圖／翻攝富士電視台）
▲▼《鬼滅之刃 無限列車篇》（上圖左上）的「炎柱」煉獄杏壽郎面向的方向，與《遊郭篇》、《刀匠村篇》、《柱訓練篇》的要角不同，意即《柱訓練篇》（上圖右下）中「不會有柱領便當」，沒想到卻是由「鬼殺隊負責人」產屋敷耀哉（下圖）在本季壯烈犧牲。（圖／翻攝KKTV、翻攝富士電視台）
▲「鬼殺隊負責人」產屋敷耀哉在本季壯烈犧牲。（圖／翻攝KKTV）
 
▲▼所有要角全部掉進「無限城」，結局將在《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》揭曉。（圖／翻攝KKTV、富士電視台、鬼滅之刃X）
▲▼所有要角全部掉進「無限城」，結局將在《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》揭曉。（圖／翻攝KKTV、富士電視台、鬼滅之刃X）
▲▼所有要角全部掉進「無限城」，結局將在《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》揭曉。（圖／翻攝KKTV、富士電視台、鬼滅之刃X）
 
▲《鬼滅之刃》動畫最終回確定以電影的形式，拆成3部上映，片名確定為《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》。（圖／鬼滅之刃X）
 

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