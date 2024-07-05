別以為沒事！鞋櫃放「自家門口走廊」 最重可罰20萬元
台北市建築物林立，但在土地有限的現實面上，防火巷弄、室內樓梯間及共同走廊常會擺放雜物，常見的像是鞋櫃、鞋子等等自家物品，但家門口及樓梯間放置物品，不僅會影響鄰里的整潔與美觀，更可能成為火災或其他緊急狀況時的阻礙。特別是老舊建築的樓梯間，常常堆積大量雜物，如不及時清理，極易成為火災的助燃物，危及居民生命。台北市建管處表示，依照法規是不能擺放、妨礙出入的，最重可開罰20萬，若因此造成事故，還會涉及刑責。
家庭消費中心／綜合報導
台北市建管處表示，依據公寓大廈管理條例第16條第2項明文規定，住戶不得在私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設備等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或私設路障妨礙出入。
如有違反經勸阻不改善，將受到4萬元以上至20萬元以下的罰鍰，並可連續處罰。此外，若發生他人受傷事故，則涉及過失傷害罪的法律責任，更有可能因涉及公共危險相關責任而被追究刑責。
另外，大樓的安全梯常閉式防火門應隨時保關閉，才能在一定時間內具有阻止火勢蔓延和煙氣擴散的作用，避免造成防火區劃破壞形成煙囪效應，提供人員及時疏散。
台北市建管處表示，依建築技術規則規定「常時關閉式防火門」應裝設經開啟後可自行關閉之裝置，具有常時關閉功能。另門扇或門樘上應標示常時關閉式防火門等提醒文字，使用者於開啟後均應隨手關閉。未將「常時關閉式防火門」維持常時關閉違規事實者，可依建築法規定裁處6萬至30萬元罰鍰。
為了確保社區居民的生命安全，社區管理委員會和住戶應主動檢查樓梯間和共同走廊等區域，確認是否有雜物阻礙通道。如果發現任何障礙物，應立即清除，以確保公共空間通行順暢，提高社區居住品質，共同打造安全宜居的生活環境。