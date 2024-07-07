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他想裝冷氣「安裝費2萬5」！跑三間都一樣　眾人傻眼：窮到裝不起

▲冷氣的安裝對於家庭來說是一個重要的決定，但根據不同型號和品牌的冷氣機選擇、安裝費用和效率等，費用也有不同。（圖／NOWnews資料照）
▲冷氣的安裝對於家庭來說是一個重要的決定，但根據不同型號和品牌的冷氣機選擇、安裝費用和效率等，費用也有不同。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

夏天吹冷氣消暑，網友在網路上分享，最近想在家多裝一台冷氣，詢問附近的電器行，聽到報價竟然要2萬5000元左右，嚇了一跳，跑了3間電器行的報價都差不多，讓原PO大呼「窮到裝不起」，也引起網友討論，不少人表示，關鍵在於「吊車」，出動1小時就會噴掉好幾千元。

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一名網友在PTT上分享，最近想在家多裝一台冷氣，詢問附近的電器行，聽到報價嚇了一跳，因為冷氣本身3萬多元，但冷氣安裝費卻高達2萬5000元，加起來要花5萬5000元，實在太誇張，且接連問了3家不同的電器行，結果報價都大同小異。

原PO表示，大家都說現在冷氣師傅很難請，電器行說要吊車才能裝室外機，而光請一台吊車就要6000元，讓他感慨直呼：「我這種窮人連冷氣都裝不起！」貼文引起眾人討論，不少人表示，夏天裝冷氣本來就比較貴，且若3家店都是這個報價，代表一定有什麼難安裝的地方；另有人提到，請吊車就是貴，出動一次至少5千元起跳，「吊車一出動，一小時就要幾千」、「吊車要6000，這沒辦法」。

▲如果室外機裝設位置許可，記得也要檢查室外機。（圖／記者徐銘穗攝）
▲若要請吊車協助安裝室外機，出動一台吊車就要6000元。（示意圖／記者徐銘穗攝）
但裝冷氣費用多少才是合理收費？根據「PRO 360達人網」的資料顯示，冷氣的標準安裝費用包括人工和材料，價格大約在1萬5至3萬5元之間，而僅需要安裝服務的費用則在1200元至9000元不等，具體價格會根據冷氣機的型號、功率、品牌以及現場情況而定。

市面上冷氣的標準安裝費用包括工資和材料費，一般報價在每台1萬5000元至3萬5000元不等；若僅需進行安裝工作，則報價範圍為每台1200至9000元。配件方面，室外機安裝架的費用約為1200至3000元一組，冷媒管的價格為每公尺300至600元，冷氣排水管的費用則在1300至1500元之間。

此外，還有一些額外的服務費用，例如拆卸舊機的費用為每台1500至3000元，牆壁鑽洞的費用為每孔600至1200元，剪裁鐵窗的費用為每窗500至1000元。

在進行安裝之前，建議向專業師傅諮詢，並核對冷氣的品牌、型號和機種是否準確無誤，同時也要檢查配件的材質和尺寸是否與報價單上相符，避免發生爭議。

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