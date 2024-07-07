他想裝冷氣「安裝費2萬5」！跑三間都一樣　眾人傻眼：窮到裝不起

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原PO表示，大家都說現在冷氣師傅很難請，電器行說要吊車才能裝室外機，而光請一台吊車就要6000元，讓他感慨直呼：「我這種窮人連冷氣都裝不起！」貼文引起眾人討論，不少人表示，夏天裝冷氣本來就比較貴，且若3家店都是這個報價，代表一定有什麼難安裝的地方；另有人提到，請吊車就是貴，出動一次至少5千元起跳，「吊車一出動，一小時就要幾千」、「吊車要6000，這沒辦法」。
但裝冷氣費用多少才是合理收費？根據「PRO 360達人網」的資料顯示，冷氣的標準安裝費用包括人工和材料，價格大約在1萬5至3萬5元之間，而僅需要安裝服務的費用則在1200元至9000元不等，具體價格會根據冷氣機的型號、功率、品牌以及現場情況而定。
市面上冷氣的標準安裝費用包括工資和材料費，一般報價在每台1萬5000元至3萬5000元不等；若僅需進行安裝工作，則報價範圍為每台1200至9000元。配件方面，室外機安裝架的費用約為1200至3000元一組，冷媒管的價格為每公尺300至600元，冷氣排水管的費用則在1300至1500元之間。
此外，還有一些額外的服務費用，例如拆卸舊機的費用為每台1500至3000元，牆壁鑽洞的費用為每孔600至1200元，剪裁鐵窗的費用為每窗500至1000元。
在進行安裝之前，建議向專業師傅諮詢，並核對冷氣的品牌、型號和機種是否準確無誤，同時也要檢查配件的材質和尺寸是否與報價單上相符，避免發生爭議。