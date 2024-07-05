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吳念庭精彩守備讓人印象深刻！台鋼雄鷹哈瑪星：我喜歡他會說英文

▲台鋼雄鷹先發投手哈瑪星，睽違一個月才拿到勝投。（圖／記者葉政勳攝）
▲台鋼雄鷹先發投手哈瑪星，睽違一個月才拿到勝投。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳政紘/台北報導

台鋼雄鷹先發投手哈瑪星，今（5）日在對戰味全龍隊比賽中，主投8局僅失1分，幫助球隊以6:1贏球，這也哈瑪星自5月29日之後再度奪勝，而他對龍隊投球很有心得，上次也是完封9局無失分。哈瑪星透露，自己等了勝投一個月，真的很奇怪，「這是一個很怪的月份。」不過這場比賽，吳念庭先發也有好表現，3局下劉俊緯嘗試偷點，結果吳念庭急速往前快傳一壘，展現出他的精湛守備，哈瑪星說：「我喜歡他，他會說英文，你看到他在三壘的守備，真的很棒。」

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哈瑪星喜歡吳念庭　因為他會說英文

哈瑪星在下半季首戰主投，台鋼就是要奪勝，加上吳念庭已經提前「熱機」，哈瑪星說：「我喜歡他，他會說英文，你看到他在三壘的守備，真的很棒。」

哈瑪星說的是3局下劉俊緯嘗試偷點，結果吳念庭急速往前快傳一壘，展現出他的精湛守備。不過吳念庭在這場比賽8局打出中外野飛球後，就提前退場，結果是因為抽筋，而不是因為受傷，也算不幸中的大幸。

哈瑪星上次勝投為5月29日，他說：「上個月算是很期怪，因為有一場比賽因雨延賽，其他比賽我也沒有辦法好好投，所以沒有特別調整。」

對於跟龍隊捕手吉力吉撈鞏冠對決，他在2好球，決定投出好球，不想要保送，積極攻擊好球帶，結果被打出去時就是全壘打，哈瑪星也說：「這季我跟他有很多對決，我一直投外角，最後投進來被打，我也可以接受。」

▲台鋼雄鷹吳念庭首度先發，鎮守三壘，守備評價獲得哈瑪星認可。（圖／吳政紘攝）
▲台鋼雄鷹吳念庭首度先發，鎮守三壘，守備評價獲得哈瑪星認可。（圖／吳政紘攝）

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