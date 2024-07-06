金秀賢、李李仁同時落地！陶晶瑩慌了：我該接誰？路人答案一面倒
韓星金秀賢相隔9年再度訪台，昨（5）日一落地桃園機場，就掀起追星熱潮，800多人湧入第二航廈入境大廳的畫面，十分壯觀。藝人陶晶瑩就在Threads上透露，昨晚老公李李仁、金秀賢同時落地，她突然一陣慌張：「我該接誰？」吸引廣大網友給出解答：「金秀賢啊！妳老公知道回家的路！」
記者陳雅蘭／綜合報導
陶晶瑩上網求救：「我老公和金秀賢同時降落...到底應該接誰呢？」網友答案一面倒，通通回答：金秀賢，因為「把金秀賢當老公就不用苦惱」、「秀賢只能接一次！！老公可以接很多次」、「絕對是白理事，人生地不熟，我們要有台灣人有禮的美德」、「金秀賢啊， 老公自己知道回家吧？ 秀賢不知道妳家啊」、「當然是金秀賢啊，完全不用遲疑，老公自己知道回家的路」，相當不給李李仁面子。
其實金秀賢抵台，除了陶晶瑩剛好在機場，藝人劉書宏也在現場，他發文表示：「我今天也來接機，金秀賢。」甚至附上跟大批粉絲背影的合照，因為劉書宏人高馬大，最後也被認出來，對於粉絲合照要求來者不拒，入境大廳小角落意外形成劉書宏的粉絲見面會。
不只陶晶瑩、劉書宏想看金秀賢，網紅黃小愛昨天在台北街頭，更是幸運的碰到要去吃小籠包的金秀賢，他激動PO照直呼：「跟秀賢吃同一批麵粉！」這也讓黃小愛的IG變成粉絲的「追星聖地」，數不清的留言讓他招架不住：「你們追蹤的是黃小愛誒，平常回覆有這麼踴躍嗎？」可見金秀賢驚人的魅力。