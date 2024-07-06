江坤俊小三是人妻！他付「500萬封口費」離婚　正宮傻念頭惹心疼

直擊／金秀賢在林口遇到初戀！他慌到大聲飆出中文：等一下等一下

▲金秀賢看到台灣粉絲「想到初戀」，震驚全場。（圖／記者林調遜攝）
▲金秀賢看到台灣粉絲「想到初戀」，震驚全場。（圖／記者林調遜攝）

記者陳雅蘭／桃園報導

韓星金秀賢的世界巡迴粉絲見面會「EYES ON YOU」今（6）日來到林口體育館舉行，除了唱歌表演，他還有準備分享戲劇幕後花絮的環節，結果金秀賢突然看著觀眾席，突然想到有關初戀的電影《那些年，我們一起追的女孩》，主持人震驚問：「你說你在這邊看到你的初戀？」金秀賢被問到驚慌失措，突然飆出中文：「等一下！等一下！」笑翻全場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
見面會上，金秀賢很愛不時的走來走去，當走到左邊舞台盯著觀眾席時，他腦海突然浮現一部電影，雖然想不起片名，但知道跟初戀有關，隨後才想到是《那些年，我們一起追的女孩》，主持人就震驚問：「你說你在這邊看到你的初戀？」他慌到突然說出中文：「等一下！等一下！」再表示：「不要誤會，就只是單純想到那個電影！」

金秀賢也聊到《淚之女王》中，金智媛公司頂樓的「浣熊英淑」，他再次突然走近觀眾，朝著遠方大喊：「英淑啊！」金秀賢邊喊邊揮手，全場竟然跟著附和，場面相當幽默，他也被自己荒謬的行為逗樂：「各位，英淑是一隻浣熊耶，你們是浣熊嗎？」畫面超搞笑。

▲金秀賢粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
▲金秀賢看著台灣粉絲「高喊英淑」，全場搶著當浣熊的畫面相當幽默。（圖／記者林調遜攝）
金秀賢2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，直到2011年跟IU、秀智主演《夢想起飛Dream High》才嶄露頭角，2012年初主演古裝劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，金秀賢因此爆紅，更獲得《第48屆百想藝術大賞》電視部門「最佳男演員」。

但真正讓金秀賢紅遍全國的，是2013年跟全智賢主演的奇幻愛情劇《來自星星的你》，他飾演的外星人「都教授」大受歡迎，就此奠定戲劇男一地位，只是金秀賢之後的作品成績平平；他也突破演技，2020年在《雖然是精神病但沒關係》飾演精神病院護工、2021年於《某一天》中更有吸毒、獄中全裸橋段，打破尺度的演技震驚觀眾。

沒想到拍完《某一天》後，金秀賢就失業3年，直到今年才跟金智媛主演《淚之女王》復出小螢幕，該劇甫開播至播畢，每週都締造高度話題，金秀賢名氣再水漲船高。

金秀賢小檔案：
生　日：1988年2月16日（36歲）
出道日：2007年
職　業：演員、歌手
語　言：韓語、英語、日語、漢語
學　歷：韓國中央大學戲劇電影系
代表作：
《夢想起飛Dream High》
《擁抱太陽的月亮》
《來自星星的你》
《雖然是精神病但沒關係》
《淚之女王》
《神偷大劫案》
《偉大的隱藏者》

直擊／金秀賢求粉絲笑一下！全場配合哈哈哈　他嚇到：你們好可怕

金秀賢、李李仁同時落地！陶晶瑩慌了：我該接誰？路人答案一面倒

金秀賢抵台再學「老婆」！從頭到腳撞衫金智媛　粉絲敲碗：快官宣

直擊／金秀賢桃機360度轉圈寵粉！嗨拿「跟金智媛未公開婚紗照」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代