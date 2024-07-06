直擊／金秀賢在林口遇到初戀！他慌到大聲飆出中文：等一下等一下

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金秀賢也聊到《淚之女王》中，金智媛公司頂樓的「浣熊英淑」，他再次突然走近觀眾，朝著遠方大喊：「英淑啊！」金秀賢邊喊邊揮手，全場竟然跟著附和，場面相當幽默，他也被自己荒謬的行為逗樂：「各位，英淑是一隻浣熊耶，你們是浣熊嗎？」畫面超搞笑。
金秀賢2007年以電視劇《泡菜奶酪微笑》出道，直到2011年跟IU、秀智主演《夢想起飛Dream High》才嶄露頭角，2012年初主演古裝劇《擁抱太陽的月亮》創下42.2%超高收視率，金秀賢因此爆紅，更獲得《第48屆百想藝術大賞》電視部門「最佳男演員」。
但真正讓金秀賢紅遍全國的，是2013年跟全智賢主演的奇幻愛情劇《來自星星的你》，他飾演的外星人「都教授」大受歡迎，就此奠定戲劇男一地位，只是金秀賢之後的作品成績平平；他也突破演技，2020年在《雖然是精神病但沒關係》飾演精神病院護工、2021年於《某一天》中更有吸毒、獄中全裸橋段，打破尺度的演技震驚觀眾。
沒想到拍完《某一天》後，金秀賢就失業3年，直到今年才跟金智媛主演《淚之女王》復出小螢幕，該劇甫開播至播畢，每週都締造高度話題，金秀賢名氣再水漲船高。
金秀賢小檔案：
生 日：1988年2月16日（36歲）
出道日：2007年
職 業：演員、歌手
語 言：韓語、英語、日語、漢語
學 歷：韓國中央大學戲劇電影系
代表作：
《夢想起飛Dream High》
《擁抱太陽的月亮》
《來自星星的你》
《雖然是精神病但沒關係》
《淚之女王》
《神偷大劫案》
《偉大的隱藏者》