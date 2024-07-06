金秀賢見面會爆意外！粉絲接力失控往前衝 他嚇到：你們不要這樣
韓星金秀賢相隔10年再來台舉辦粉絲見面會，現場估計超過6000人購票支持，進行到表演環節時，粉絲突然一個個衝上去送花，工作人員也阻止不了，金秀賢嚇到維持秩序：「你不能這樣...這樣很危險....」失控場面驚呆眾人。
記者陳雅蘭／桃園報導
金秀賢表演完《Wherever You Will Go》、《Someone You Loved》後，搞笑跟後台喊話：「我的耳機有點大聲！」接著笑說：「我只希望我的音準不要掉下來，希望我的拍子是正確的！」話說完他突然清唱米津玄師的《Lemon》，不按牌理出牌的行為，相當搞笑。
話家常到一半時，突然有粉絲衝上前送花，嚇到金秀賢說：「你不能這樣...這樣很危險....」他想幫做出危險行為的粉絲圓場，所以解析手上的花是薰衣草，結果此時粉絲一個一個接力衝上前送花，工作人員都擋不住，金秀賢再次被嚇到，但仍親民彎腰接住所有花束：「不行不行不要....」台上的他不知所措，最後把花遞給工作人員，表示：「因為我還有歌要唱。」
金秀賢接著表演《All of me》，他唱完後突然向專業歌手致敬，「我要致敬所有專業的歌手，你們真的很厲害，我現在會認真的拍電視劇的，唱歌的部分，我會戒掉一段時間。」接著帶來《約德爾調》，結果他不斷玩弄樂隊，唱完後深深道歉：「對不起，我剛剛魯莽了，相信你們不想看到我這個樣子。」一番話逗笑樂隊老師。