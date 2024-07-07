一堆蹭免費冷氣！神人「推爆1地方」：想睡就睡　比去星巴克還爽

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他也分享自己蹭冷氣的方式，像是在公司待到很晚蹭冷氣加班；假日超商也是滿滿的人潮，寫作業的高中生、聊天的阿伯阿姨們，「只能說你各位都是超稱職的乞丐超人，佩服佩服！」他也去過綠建築的北投圖書館，但發現熱爆，去咖啡廳細算飲食成本可能大於電費；百貨公司美食商場也是爸媽蹭冷氣的新選擇。
貼文引發討論，不少網友分享個自吹免費冷氣的招式，有人建議「輕鬆的打工，帶薪吹冷氣」，不少人推薦派出所、殯儀館、醫院（尤其是地下室）等特殊場域，也有人推薦「搭捷運，選最長的線，睡飽再回家」。
逛大賣場、百貨公司吹免費冷氣 注意買太多更虧
一票網友狂推超商、大賣場及百貨公司，麥當勞、星巴克也都有人推薦，「寶雅、全聯這些大賣場，剛好可以逛好久」，不過也有人提醒「逛完出來的花費可以吹半年冷氣」、「真的不要去咖啡廳，價格大於一度6塊電啊」、「國民體育中心大廳也很涼，自修室比圖書館涼」、「銀行也是，但進去會被保安問要幹嘛，就不能閒坐」。
有網友分享說，「我都去網咖追劇，費用含飲料40元無限暢飲，中間想睡直接睡，開台時數愈久費用愈便宜，自認為比去星巴克還爽，一樣花1~200元，可以用電腦、飲品喝到吐，重點是櫃台美麗姊姊煮的餐點，整個啊斯，所以網咖完美」。