十年冷氣開20°C不涼！只洗濾網沒用　師傅揭「1處沒清」電費貴3倍

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貼文引發討論，網友一問才知原PO房間冷氣似乎沒有定期找人清洗，分享說「之前我家的冷氣也是要開到20度才會涼（到中午還會變熱），請人洗完，開23就超冷」，也有人提醒要查看室外機，「是不是卡太多髒東西，導致風進不來」。
冷氣吹不涼！只洗濾網不夠 師傅：機體內部風鼓也要清
「清涼洗冷氣專家」的空調師傅張祺勵說明，冷氣使用過程中會堆積灰塵，不只室內機效能受影響，也會讓室外的壓縮機「感測到室內溫度不夠低」，而繼續發力運作，所以如果用錯誤的方式來保養冷氣，長期下來電費可能會比正常情況高上2至3倍。
張祺勵指出，一般民眾平時大多都是清洗濾網，但其實只清理濾網不夠，冷氣最需要清洗的，是機體較深處的「風鼓」就像冷氣內部的「電風扇」，負責將經過冷凝器處理的涼風送到室內，也是冷氣中相對容易積累灰塵的部位，而這些過多的灰塵就可能縮短馬達的壽命。
沒預算救急必看！0元洗冷氣術 清完可再撐1年
事實上，冷氣風鼓清洗最好由專業人員協助。不過，YouTube頻道「空調小教室」空調師傅老柯曾教「0元DIY洗冷氣術」，必備工具有具毛刷刷頭的吸塵器、抹布以及棉花棒。
清潔步驟，一先打開室內機機蓋並取下濾網清洗，再拿吸塵器輕輕地吸去蒸發器鰭片上的灰塵髒汙，完成後拆下出風口的「擺動」，並以抹布擦拭出風口。接著用棉花棒輕輕地將卡在風鼓凹槽處的灰塵髒污，逐一掏出來，全部清乾淨後，冷氣風量就恢復正常。
老柯提醒，運用此0元洗冷氣術雖然水盤和其他地方的髒污都還在，「但是至少在沒錢的時候，還能再撐一下」，可以撐到明年再請師傅來洗冷氣。至於洗冷氣的頻率，冷氣師傅建議，有養寵物、重度使用者，冷氣1年半洗一次；正常使用者建議2、3年洗1次；偶爾使用則建議4、5年洗一次。