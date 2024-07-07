小宅浴室設計指南！淋浴區、拉門這樣規劃最好　5大乾濕分離指南

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根據可用空間大小決定最佳布局。小型浴室適合單一直線或L型布局，或將洗手台外移以最大化空間使用效率。淋浴區應設在遠離門口和風扇的位置，防止濕氣進入其他室內空間。
淋浴間門的選擇
拉門是常見的淋浴門類型，內外推拉開合，開口方向應向外，以便緊急情況下從外部打開。推拉門在固定軌道上滑動開合，節省空間，適合小型浴室。折疊門則適合想節省空間且需大開口的人，開啟時折疊成幾個部分，占用空間極小。
門片邊框與厚度
有框門有明顯框架，密封性和防水性能較好；無框門注重美觀，通常玻璃較厚、無框架，營造開闊透明視覺效果。選擇帶防水條的門可提高乾濕分離效果，易清潔的表面處理技術也有助減少水垢積累，清潔更輕鬆。
淋浴區規劃
舒適的淋浴空間需至少90x90公分，確保有足夠活動空間，不會太擁擠或碰撞到牆壁或門片。地板排水設計關鍵，需快速有效排水，避免積水滋生細菌或滑倒。地板應設計微坡度，指向中央或角落排水口，選擇合適排水口形式以提升排水效率，減少水滯留問題。
磁磚與防水膠挑選
浴室地面磁磚應選用防滑材料，減少濕滑狀態下滑倒風險。牆面磁磚防滑需求較低，可選光滑易清潔磁磚。磁磚背後和接縫處的防水處理也很重要。使用高品質防水膠或密封劑可有效阻止水分穿透牆體，避免霉菌生長和結構損壞。淋浴區和浴缸周圍應使用專業防水塗層材料增加保護。