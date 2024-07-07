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小宅浴室設計指南！淋浴區、拉門這樣規劃最好　5大乾濕分離指南

▲精心規劃和設計的乾濕分離浴室不僅能提升居住的舒適度，也能有效提高空間的使用效率和安全性。（圖／取自Pexels）
▲精心規劃和設計的乾濕分離浴室不僅能提升居住的舒適度，也能有效提高空間的使用效率和安全性。（圖／取自Pexels）

家庭消費中心/綜合報導

高公設比使室內坪數縮小，使用空間被壓縮，影響居住品質。許多民眾看中房子的其他條件，但浴室卻過小，如何實現乾濕分離成為關鍵。《女子學》提供了一些設計指南，幫助打造理想的乾濕分離浴室空間。

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衛浴空間佈局規劃
根據可用空間大小決定最佳布局。小型浴室適合單一直線或L型布局，或將洗手台外移以最大化空間使用效率。淋浴區應設在遠離門口和風扇的位置，防止濕氣進入其他室內空間。

淋浴間門的選擇
拉門是常見的淋浴門類型，內外推拉開合，開口方向應向外，以便緊急情況下從外部打開。推拉門在固定軌道上滑動開合，節省空間，適合小型浴室。折疊門則適合想節省空間且需大開口的人，開啟時折疊成幾個部分，占用空間極小。

門片邊框與厚度
有框門有明顯框架，密封性和防水性能較好；無框門注重美觀，通常玻璃較厚、無框架，營造開闊透明視覺效果。選擇帶防水條的門可提高乾濕分離效果，易清潔的表面處理技術也有助減少水垢積累，清潔更輕鬆。

▲浴室改為乾濕分離設計。（圖／YouTube頻道「海海人生」授權）
▲小宅浴室乾濕分離規劃是重點，淋浴區門片可選經表面處理技術的好清潔材質，也有助減少水垢積累。（圖／YouTube頻道「海海人生」授權）
淋浴區規劃
舒適的淋浴空間需至少90x90公分，確保有足夠活動空間，不會太擁擠或碰撞到牆壁或門片。地板排水設計關鍵，需快速有效排水，避免積水滋生細菌或滑倒。地板應設計微坡度，指向中央或角落排水口，選擇合適排水口形式以提升排水效率，減少水滯留問題。

磁磚與防水膠挑選
浴室地面磁磚應選用防滑材料，減少濕滑狀態下滑倒風險。牆面磁磚防滑需求較低，可選光滑易清潔磁磚。磁磚背後和接縫處的防水處理也很重要。使用高品質防水膠或密封劑可有效阻止水分穿透牆體，避免霉菌生長和結構損壞。淋浴區和浴缸周圍應使用專業防水塗層材料增加保護。
 

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