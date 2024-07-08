大雷雨警戒／國家警報響了！台中、高雄等8縣市注意 根本颱風天
（更新時間14:32）中午過後又是烏雲密佈的天氣，受到「冷心低壓」通過台灣影響，環境極不穩定，一波波降雨對流往台灣移入，中央氣象署今（8）日下午針對多個縣市發布「大雷雨即時訊息」，又快又急的雷雨預估將分別在全台各地持續到晚上，宛如颱風過境，提醒民眾請請慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員徐仲毅說明，今天午後大氣環境有利於對流雲系發展，因此午後雷陣雨區域廣泛，全台各地都有機率，特別是在中南部、大台北及北部山區將有局部大雨，中南部山區則有「局部短延時豪雨」發生的機率。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡14:30發布：高雄市、嘉義縣
📍嘉義縣：阿里山鄉
📍高雄市：桃源區、那瑪夏區
🟡14:10發布：雲林縣、南投縣、高雄市、嘉義縣
📍雲林縣：古坑鄉
📍嘉義縣：梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉
📍南投縣：竹山鎮、鹿谷鄉、信義鄉
📍高雄市：桃源區、那瑪夏區
🟡14:01發布：屏東縣、高雄市
📍高雄市：楠梓區、仁武區、大社區、大樹區、岡山區、橋頭區、燕巢區、旗山區
📍屏東縣：屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉
🟡13:59發布：臺中市、苗栗縣、新竹縣
📍新竹縣：北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉
📍苗栗縣：公館鄉、銅鑼鄉、三義鄉、南庄鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、獅潭鄉、泰安鄉
📍台中市：東勢區、和平區