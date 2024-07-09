Paul George加入勇士破局原因為何？中媒透露：兩方都想要Kuminga

我是廣告 請繼續往下閱讀
76人在自由市場開市後動作頻頻，在內線替補端以2年1000萬美元（約合新台幣3.2億元）簽下Andre Drummond，後場則補進Eric Gordon並續約Kelly Oubre Jr.。最重要的是，砸下2.12億美元（約合新台幣69.4億元）得手今年最大物球星Paul George，展現下賽季爭冠的決心。
Paul George在近期的一檔Podcast節目中，自行透露曾一度有望加盟勇士，表示：「從我被告知的情況來看，當時雙方交易已經真的快要達成了，勇士球團表達希望我加盟的想法，他們告訴我與Curry和Green有多麼合適。」
然而，最終雙方交易沒有成真，Paul George認為：「我不知道勇士會用誰來交易我，最後交易沒有談成，我認為應該是快艇不想要勇士給的籌碼，但當時真的已經很接近了。」
談判破局關鍵 勇士不願交出Kuminga
今（9）日有中方媒體報導指出，快艇球星Kawhi Leonard在中方的經紀人透露：「勇士、快艇交易破局的理由很簡單，就是快艇點名想要Kuming，但勇士不願意交出，雙方談判陷入僵局，最後交易才沒能進行。」
Kuminga是勇士陣中一枚搶手的棋子，近期攸關猶他爵士大前鋒Lauri Markkanen的交易案，《ESPN》記者Zach Lowe也認為Kuminga會是合適的交易籌碼。
現年僅21歲的Kuminga，明年是他在NBA的第4個賽季，上賽季場均上場時間抬升到26.3分鐘後，數據有顯著的成長，平均攻下16.1分、4.8籃板、2.2助攻，被看好未來能成為明星級的砍分手，或許是勇士不肯放手的原因之一。