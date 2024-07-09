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暑假蹭免費冷氣！「超頂圖書館」被推爆　電競區、Switch都不用錢

▲新北市青少年圖書館內有「電競館」，不定期開設程式創客工作坊、電競體驗活動，也開放民眾免費借用電競設備、Switch。（圖／翻攝Google評價）
▲新北市青少年圖書館內有「電競館」，不定期開設程式創客工作坊、電競體驗活動，也開放民眾免費借用電競設備、Switch。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

天氣熱爆，如何安排孩子的暑假生活讓不少家長感到頭痛。有內行網友分享，最適合學生的暑假超強寓教於樂行程，就是到「最頂圖書館」，不但有免費冷氣，還有電競設備、Swith、桌遊可借，重點是通通不用錢。最頂圖書館訊息曝光引發討論，一堆人推爆「免費網咖」，但也有人哭：「Oh no！被公開了，以後人要變多了。」

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網友在Threads上發文，驚嘆：「現在圖書館都這麼頂嗎？有電競館、Switch可以借、桌遊間！暑假學生好去處噎！」貼文曝光引發討論，一票喊超酷想朝聖，留言說「媽！我要去圖書館！」，大讚簡直是免費網咖。

網友傻眼追問是哪間圖書館，原PO透露該圖書館是位在新北市新店區的「新北市青少年圖書館」，大推：「真的是還滿棒的，旁邊還有另一個獨立場地可以給大家練舞用！」、「電競電腦還把遊戲灌好了，好猛」。

▲新北市青少年圖書館2018年成立電競館，個人只要憑借書證就可以借用。（圖／翻攝Google評價）
▲新北市青少年圖書館2018年成立電競館，個人只要憑借書證就可以借用。（圖／翻攝Google評價）
不只新北市青少年圖書館有　這間也有電競館

事實上，新北市青少年圖書館2018年10月於2樓成立「創新學習中心暨電競館」，以數位科技學習與電競體驗及競技為主軸，擁有比賽等級的電競設備、Switch遊戲機及健身環等，不定期開設程式創客工作坊、電競體驗活動等。

此外，位在板橋的新北市立圖書館總館5樓也有電競體驗區，視聽區還能借影片觀看，包含電影、動畫甚至紀錄片都有，座位區宛如MTV開放式空間，適合親子家庭、情侶一起度過溫馨時光；4樓還有漫畫區。

借用電競設備方法公開！個人憑圖書證可借　採現場登記制

那麼要如何借用電競設備？新北市立圖書館指出，電競館設備提供個人讀者憑圖書借閱證借用，或5人以上各級學校團體或民間團體申請電競體驗。個人申請採現場登記制，團體申請採提前預約制。1張借書證可借用1組設備，使用期間須佩戴耳機、不可使用麥克風。

團練或參訪應於3天前預約，賽事提前15到60天預約，開放2個月內預約借用，每次借用以1個時段為限。如預約卻沒有前來，也沒有電話通知，兩次記點將取消後續兩個月預約資格。

▲新北市圖書館總館5樓還有視聽區，可免費借看動畫、紀錄片等電影。（圖／翻攝新北市圖書館官網）
▲新北市圖書館總館5樓還有視聽區，可免費借看動畫、紀錄片等電影。（圖／翻攝新北市圖書館官網）
📍新北市青少年圖書館

地址：新北市新店區安康路二段151號
開放時間：週一、日：8:30~17:00
                  週二至六：8:30~21:00
備註：每個月最後一個星期四及國定假日閉館

📍新北市立圖書館總館

地址：新北市板橋區貴興路139號
開放時間：週一、日：8:30~17:00
                  週二至六：8:30~21:00
備註：每個月最後一個星期四及國定假日閉館

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