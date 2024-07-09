暑假蹭免費冷氣！「超頂圖書館」被推爆　電競區、Switch都不用錢

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網友傻眼追問是哪間圖書館，原PO透露該圖書館是位在新北市新店區的「新北市青少年圖書館」，大推：「真的是還滿棒的，旁邊還有另一個獨立場地可以給大家練舞用！」、「電競電腦還把遊戲灌好了，好猛」。
不只新北市青少年圖書館有 這間也有電競館
事實上，新北市青少年圖書館2018年10月於2樓成立「創新學習中心暨電競館」，以數位科技學習與電競體驗及競技為主軸，擁有比賽等級的電競設備、Switch遊戲機及健身環等，不定期開設程式創客工作坊、電競體驗活動等。
此外，位在板橋的新北市立圖書館總館5樓也有電競體驗區，視聽區還能借影片觀看，包含電影、動畫甚至紀錄片都有，座位區宛如MTV開放式空間，適合親子家庭、情侶一起度過溫馨時光；4樓還有漫畫區。
借用電競設備方法公開！個人憑圖書證可借 採現場登記制
那麼要如何借用電競設備？新北市立圖書館指出，電競館設備提供個人讀者憑圖書借閱證借用，或5人以上各級學校團體或民間團體申請電競體驗。個人申請採現場登記制，團體申請採提前預約制。1張借書證可借用1組設備，使用期間須佩戴耳機、不可使用麥克風。
團練或參訪應於3天前預約，賽事提前15到60天預約，開放2個月內預約借用，每次借用以1個時段為限。如預約卻沒有前來，也沒有電話通知，兩次記點將取消後續兩個月預約資格。
📍新北市青少年圖書館
地址：新北市新店區安康路二段151號
開放時間：週一、日：8:30~17:00
週二至六：8:30~21:00
備註：每個月最後一個星期四及國定假日閉館
📍新北市立圖書館總館
地址：新北市板橋區貴興路139號
開放時間：週一、日：8:30~17:00
週二至六：8:30~21:00
備註：每個月最後一個星期四及國定假日閉館