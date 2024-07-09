「代管」納實價登錄？專家憂租屋黑市更嚴重　建議回歸租賃雙方

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徐佳馨今日受訪時也坦言，國內租屋市場租金不透明情況非常嚴重，10件中看有沒有5件有登錄，根本不成比例，現行透過房仲租屋，房仲要代為實際登錄，但透過「代管」租屋也很常見，卻不需實價登錄，但若將「代管」也納入實價登錄，卻可能導致大家不找「代管」處理租屋問題，結果租金更不透明，政府也抓不到，租屋黑市更嚴重。
她建議，租賃登錄應直接回歸自然人身上，即由租賃契約的房東與房客處理，現行房屋買賣的實價登錄，也是由屋主與買方兩造雙方負責登錄。至於為租賃房屋何沒這麼做？她覺得可能原因租賃不像買賣房屋，有產權變更得辦理登記，因此較難掌控及要求，因此，立委希望透過擴大透明度，要求「代管」租賃房屋也要實價登錄，只是這立意是好的，沒有根本解決問題。
至於如何解決租房黑市、租金不透明的問題，徐佳馨認為政府應回歸兩件事，先釐清租房實價登錄責任歸屬，她仍建議盡量回歸租賃雙方，即房東及房客，也可以委託第3人或自己辦理登錄，這樣也比較好管理。
此外，她也提到，目前很多房東不敢申報租金收益，有人可能願意繳稅，但現行所得稅法有關逃漏稅追溯期達5至7年，房東會擔心以前沒報，現在申報可能被追查，這部分政府可能也要一併考量。