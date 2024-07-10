宜蘭「阿拉伯宮」要賣了！神秘富豪蓋好只住過1晚　奢華內裝公開

冷氣每天只敢吹6小時！就怕電費爆掉　台電曝「神級按鈕」超省錢

▲天氣熱爆，沒冷氣不能活，但又怕電費被吹爆，荷包大失血，冷氣省電方法引發討論。（圖／記者黃韻文攝）
▲天氣熱爆，沒冷氣不能活，但又怕電費被吹爆，荷包大失血，冷氣省電方法引發討論。（圖／記者黃韻文攝）

記者徐銘穗/綜合報導

天氣熱爆，沒冷氣不能活，但又怕電費被吹爆，荷包大失血！一名網友分享自己在外租屋，怕電費貴爆，每天冷氣只敢吹6小時，好奇問「如果改整天開著，會比較耗電嗎？」內行解答冷氣開開關關最耗電，加碼分享冷氣遙控器「神級按鈕」，就是舒眠模式，連台電都認證可以省超多錢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
出門多久不用關冷氣？她實測「1動作」只耗0.9度電

原PO在Dcard發文，「冷氣整天開著真的比較省電嗎？」表示他租屋空間約8坪，習慣傍晚6點開冷氣，然後在晚上12點關機，好奇問：「這樣的使用習慣，是否比整天開著冷氣機更能節省電力？還是其實這樣每天開關反而更耗電？」

「出門多久可以不用關變頻冷氣？」一直是夏日熱門話題，有網友實測短暫出門1~2小時，出門前把平時吹的25度調高2度，「兩小時後只多了0.9度」，直言「如果只是短暫出門一兩個小時，冷氣只要調高溫度就好了，你可能只需要6元，但關掉再開可能要30元」，因為冷氣在啟動時是最耗電的。

▲冷氣 夏天冷氣 （圖／記者葉盛耀攝）
▲短暫出門1~2小時，調高冷氣溫度，比先關機、回家後再開還省電。 （圖／記者葉盛耀攝）
冷氣神級按鈕「舒眠模式」　台電認證：省超多錢

台電也曾在臉書發文指出，冷氣省電的關鍵除了購買一級變頻以外，「使用時間長短」也是重要關鍵，如果只是出門1、2個小時，可以調高冷氣溫度來節能，變頻冷氣雖然省電，還是不能開開關關，冷氣關閉後再開啟，代表壓縮機要重新運作，「平均開一次冷氣，壓縮機運轉的耗電量是1.3度」。

此外，也有網友分享冷氣「神級按鈕」，那就是舒眠模式，「非常適合晚上才回家的上班族，很省電」。台電粉絲團也曾大推舒眠模式，因為人體新陳代謝下降，開冷氣睡到半夜時會覺得冷，而舒眠模式會在入睡後調高1~2度，而冷氣每調高1度可省6%的電，冷氣舒眠按鈕不僅能睡得舒服，還能省電。
 

▲冷氣遙控器，舒眠模式。（圖／記者徐銘穗攝）
▲冷氣遙控器的「舒眠模式」被譽為是冷氣的神級按鈕。（圖／記者徐銘穗攝）

暑假免費冷氣最頂聖地！新北2圖書館「玩Switch、打電動」不用錢

冷氣打開不涼「別只會洗濾網」！多裝1物電費省25%　內行每年賺翻

開冷氣「窗戶關起來全錯了」！眾揭理由一堆人不知：環保局認證過

25年前沒這麼熱？眾嘆：不用開冷氣　氣象署揭「台灣飆溫」原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代