全聯60元便當驚傳消失！眾改買這盒「79元接棒失敗」　最大敗筆曝

一沐日開賣鐵盒便當！「滿滿都是料」神級甜點價格、門市一次整理

▲手搖飲料一沐日真的開賣懷舊便當！12週年打造「滿滿都是料」的料神便當盒，放滿粉粿、草仔粿、粉圓、豆花、嫩仙草神級甜點，全部共有2款便當盒、3種配料組合，販售價格、開賣門市一次整理。（圖／一沐日提供）
▲手搖飲料一沐日真的開賣懷舊便當！12週年打造「滿滿都是料」的料神便當盒，放滿粉粿、草仔粿、粉圓、豆花、嫩仙草神級甜點，全部共有2款便當盒、3種配料組合，販售價格、開賣門市一次整理。（圖／一沐日提供）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲料一沐日真的開賣懷舊便當！今（10）日官方證實，12週年打造「滿滿都是料」的料神便當盒，一次放滿粉粿、草仔粿、粉圓、豆花、嫩仙草神級甜點，全部共有2款便當盒、3種配料組合，販售價格、開賣門市一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一沐日最讓人印象深刻的就是Q彈咀嚼到停不下來的各種配料，必喝有草仔粿的逮丸奶茶，紅到和八曜和茶聯名的粉粿舞伎406奶茶。12週年一沐日自封料神，今夏不只限期回歸經典奶酪，而是直接開賣「料神便當盒」幫大家消暑解饞，想吃「滿滿都是料」的台式古早味下午茶就靠這一盒。

▲「珍藏料神便當盒」搭配「粉粿＋粉圓」粉粉組合。（圖／一沐日提供）
▲「珍藏料神便當盒」搭配「粉粿＋粉圓」粉粉組合。（圖／一沐日提供）
主打透明塑膠盒蓋的「經典料神便當盒」與全台限量700個懷舊鐵製「珍藏料神便當盒」兩款產品設計，將神級奶酪與豆花作為便當基底，分別搭配「草仔粿＋嫩仙草」的草草組合、或是「粉粿＋粉圓」的粉粉組合，還有「草仔粿＋粉圓」的圓圓組合3大口味，每一盒都會附有逮丸麵茶粉與奶油球，消費者可以視喜好添入、增加濃郁口感，當下午茶點心單吃，或搭配茶飲一起享用都很有趣，是咀嚼控不能錯過「滿滿都是料」的超狂吃法。

▲「經典料神便當盒」搭配「草仔粿＋粉圓」圓圓組合。（圖／一沐日提供）
▲「經典料神便當盒」搭配「草仔粿＋粉圓」圓圓組合。（圖／一沐日提供）
▲「珍藏料神便當盒」搭配「草仔粿＋嫩仙草」草草組合。（圖／一沐日提供）
▲「珍藏料神便當盒」搭配「草仔粿＋嫩仙草」草草組合。（圖／一沐日提供）
售價99元的「經典料神便當盒」將於7月12日至8月4日全台一沐日限時販售，而且回歸奶酪只在便當裡吃得到。特製的「珍藏料神便當盒」也售價99元，卻以烙有「料神」封號的古早味鐵盒便當盛裝，並精選花布包作為包裝設計，只在7月28日當天於北、中、南各2間門市，全台共6間門市限定發售，全台限量700盒名額。開賣當天門市14:00發送號碼牌、14:30開始販售，總共只有限量700盒名額，一人限購乙入便當盒。

一沐日99元鐵製「珍藏料神便當盒」7月28日限定販售門市：
北部—永和樂華、吉林南京
中部—台中美村、黎明大業
南部—鼓山華榮、五甲自強

▲每款便當盒都附有逮丸麵茶粉與奶油球。（圖／一沐日提供）
▲每款便當盒都附有逮丸麵茶粉與奶油球。（圖／一沐日提供）
▲鐵製的「珍藏料神便當盒」烙有「料神」封號並精選花布包作為包裝設計。（圖／一沐日提供）
▲鐵製的「珍藏料神便當盒」烙有「料神」封號並精選花布包作為包裝設計。（圖／一沐日提供）
夏天消暑還有這款許多人愛的童年回憶也回歸，50嵐懷舊神級手搖飲「芒果青」，現在全台連離島有50嵐門市的地方都能喝得到，在台北只花50元就能爽喝「芒果冰淇淋＋青茶」，還能免費加料波霸、珍珠或椰果，連「荔枝冰淇淋＋烏龍茶」的「荔枝烏龍」也開喝，降溫消暑好痛快。

▲50元爽喝芒果冰淇淋＋青茶，還能免費加料，真的消暑又划算。（圖／記者蕭涵云攝）
▲50元爽喝50嵐「芒果青」，芒果冰淇淋＋青茶還能免費加料，真的消暑又划算。（圖／記者蕭涵云攝）

一沐日奶酪回歸！消暑「料神便當盒」放滿粉粿、草仔粿7/12開賣

50嵐懷舊「芒果青」台北也有！50元爽喝芒果冰＋青茶：再免費加料

星巴克門市、外送都「買一送一」今喝3天有星冰樂！龜記17元茶王

今10:00開搶！虎航冬季航班「1699元起」　試算日本來回含稅5千元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代