一沐日開賣鐵盒便當！「滿滿都是料」神級甜點價格、門市一次整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
主打透明塑膠盒蓋的「經典料神便當盒」與全台限量700個懷舊鐵製「珍藏料神便當盒」兩款產品設計，將神級奶酪與豆花作為便當基底，分別搭配「草仔粿＋嫩仙草」的草草組合、或是「粉粿＋粉圓」的粉粉組合，還有「草仔粿＋粉圓」的圓圓組合3大口味，每一盒都會附有逮丸麵茶粉與奶油球，消費者可以視喜好添入、增加濃郁口感，當下午茶點心單吃，或搭配茶飲一起享用都很有趣，是咀嚼控不能錯過「滿滿都是料」的超狂吃法。
售價99元的「經典料神便當盒」將於7月12日至8月4日全台一沐日限時販售，而且回歸奶酪只在便當裡吃得到。特製的「珍藏料神便當盒」也售價99元，卻以烙有「料神」封號的古早味鐵盒便當盛裝，並精選花布包作為包裝設計，只在7月28日當天於北、中、南各2間門市，全台共6間門市限定發售，全台限量700盒名額。開賣當天門市14:00發送號碼牌、14:30開始販售，總共只有限量700盒名額，一人限購乙入便當盒。
一沐日99元鐵製「珍藏料神便當盒」7月28日限定販售門市：
北部—永和樂華、吉林南京
中部—台中美村、黎明大業
南部—鼓山華榮、五甲自強
夏天消暑還有這款許多人愛的童年回憶也回歸，50嵐懷舊神級手搖飲「芒果青」，現在全台連離島有50嵐門市的地方都能喝得到，在台北只花50元就能爽喝「芒果冰淇淋＋青茶」，還能免費加料波霸、珍珠或椰果，連「荔枝冰淇淋＋烏龍茶」的「荔枝烏龍」也開喝，降溫消暑好痛快。