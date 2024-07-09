一沐日奶酪回歸！消暑「料神便當盒」放滿粉粿、草仔粿7/12開賣
說到手搖飲料一沐日，最念念不忘的就是Q彈咀嚼到停不下來的各種配料，必喝有草仔粿的逮丸奶茶，紅到和八曜和茶聯名的粉粿舞伎406奶茶。12週年今夏不只限期回歸超強奶酪，而是直接開賣「料神便當盒」幫大家消暑解饞，一次放滿粉粿、草仔粿、粉圓、豆花、嫩仙草，7月12日正式開賣。
記者蕭涵云/綜合報導
不可能喝個手搖飲還這麼浮誇吧！一沐日為了12週年，日前舉辦敗部復活賽票選活動，最終由呼聲最高的「奶酪」奪下冠軍，確定要在7月12日限期回歸超強奶酪！但大家沒料到的是，不是只有一款配料回歸這麼簡單，一沐日竟然要玩大的，既然大家這麼喜歡吃配料，乾脆直接開賣「料神便當盒」。
一沐日悄悄在FB官方粉專放上一部呷涼影片，只見片中拿出鐵製傳統便當盒，一打開有著台灣滿滿古早味配料，下一幕場景直接穿越到一沐日門市，店員直接端出「珍藏料神便當盒」，放有口感綿密的奶酪與豆花，添加最台式的粉粿與仙草，還有香Q感十足的草仔粿和粉圓，根本就是一家很有料的手搖飲料店。
從影片看來，一沐日12週年限定商品「料神便當盒」，放在美美包巾裡還打上扭結，一旁看來還有像是奶精球與黃豆粉的佐料，令人實在太好奇吃法！不少鐵粉看到直呼「我真的會愛死一沐日」、「好讚 有創意」、「看起來就很好吃」、「改當甜點店了」。目前確定一沐日「料神便當盒」將於7月12日正式開賣、限量發售到8月4日；最新消息請鎖定《NOWnews今日新聞》帶大家一起掌握。
另外，今夏萬波島嶼紅茶也研發趣味配料，不只開喝嚴選屏東枋山愛文芒果打成的芒果冰沙，還獨家首創「芒果河粉」，以芒果冰沙和椰漿提味，再加入手工現切牛奶河粉，全新手搖飲配料喝法拉絲開吸！還幫大家實現手搖飲料自由，萬波島嶼紅茶「無限續杯」喝到飽買法曝光，聯名Texas Roadhouse德州鮮切牛排首次推出台味鐵板排餐，爽吃排餐、鐵板麵、現烤麵包同時，超狂無限享用聯名萬波島嶼紅茶喝到飽，有夠嗨。提醒大家，期間限定，每日限量；勿一口吞食；三歲以下兒童不宜食用，老人及兒童需在監護下食用。