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大苑子巨峰葡萄開喝！八曜和茶龍片拚一沐日奶酪　萬波有芒果河粉

▲夏日手搖飲料7月新品報到！大苑子巨峰葡萄、火龍果冰沙今開喝，八曜和茶全新「浪煎龍片504」7月14日上市，和7月12日回歸的一沐日奶酪拚了；萬波島嶼紅茶獨家首創「芒果河粉」拉絲開吸。（圖／大苑子提供）
▲夏日手搖飲料7月新品報到！大苑子巨峰葡萄、火龍果冰沙今開喝，八曜和茶全新「浪煎龍片504」7月14日上市，和7月12日回歸的一沐日奶酪拚了；萬波島嶼紅茶獨家首創「芒果河粉」拉絲開吸。（圖／大苑子提供）

記者蕭涵云/綜合報導

炎炎夏日，手搖飲料7月新品報到！大苑子巨峰葡萄今（8）日開喝，著時火龍果冰沙超消暑；八曜和茶推出全新「浪煎龍片504」，7月14日上市5款頂級茶品，要和7月12日回歸的一沐日奶酪拚了；萬波島嶼紅茶則獨家首創「芒果河粉」，喝飲料也能拉絲開吸。

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📌大苑子「巨峰葡萄」開喝！著時火龍果冰沙超消暑
大苑子開喝滿滿彰化著時水果！今起3款「巨峰葡萄」系列手搖飲料開喝，調和茉香綠茶、加入Q脆蘆薈果肉的「巨峰葡萄雪沙」，搭配濃郁古城錫蘭紅茶的「巨峰葡萄冰茶」，還有配上有機玫瑰花泥的「葡萄玫瑰」，鮮甜解渴。

同樣來自彰化的還有營養消暑的火龍果，大苑子「百變火龍果冰沙」將新鮮火龍果製成綿密的冰沙、Q脆蘆薈果肉，與清香回甘的莫像綠茶、滑嫩愛玉結合成「火龍果翡翠」，或搭配香氣十足的春熙柳丁開喝「甜橙火龍果」；而人氣Redbull能量氣泡飲則有「RedBull能量小火龍」可以嚐鮮，還搭配特A級許慶良鮮乳，放入「許慶良仲夏鮮奶酪」，新鮮火龍果與愛文芒果全都吃得到。

▲大苑子開喝巨峰葡萄，左起：大杯巨峰葡萄雪沙90元、大杯巨峰葡萄冰茶70元、大杯葡萄玫瑰90元。（圖／大苑子提供）
▲大苑子開喝巨峰葡萄，左起：大杯巨峰葡萄雪沙90元、大杯巨峰葡萄冰茶70元、大杯葡萄玫瑰90元。（圖／大苑子提供）
📌八曜和茶全新「浪煎龍片504」！7月14日上市5款頂級茶品
總算等到八曜和茶新品！7月14日將推出「浪煎龍片504」系列，全新獨創浪煎多段式高低溫瞬差製法，淬煉圓潤甘甜茶韻，八曜和茶透露是玉露新茶感融合淡雅抹茶海苔焦香，會柔和回甘，共有浪煎龍片504、龍片牧場504（茶乳／乳茶）、浪烤厚焙乳504、龍香燕麥奶504（燕麥奶）、燕香妃荔504（燕麥奶）5款頂級新品上市，將有「清香／厚」純茶可選，

▲八曜和茶將於7月14日上市全新「浪煎龍片504」，開喝5款頂級茶品。（圖／翻攝自八曜和茶FB）
▲八曜和茶將於7月14日上市全新「浪煎龍片504」，開喝5款頂級茶品。（圖／翻攝自八曜和茶FB）
📌一沐日12週年回歸「奶酪」！7/12開喝
一沐日迎接12週年，日前舉辦敗部復活賽票選活動，最終由呼聲最高的「奶酪」奪下冠軍，如今總算確定將於7月12日，限期回歸一沐日奶酪啦！還將攜手登場12週年限定商品，只在8月4日前限時開喝

▲一沐日12週年回歸「奶酪」！坐等7月12日開喝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一沐日12週年回歸超人氣「奶酪」！坐等7月12日開喝。（圖／記者蕭涵云攝）
📌萬波島嶼紅茶獨創「芒果河粉」！拉絲開吸
萬波島嶼紅茶今夏不只開喝嚴選屏東枋山愛文芒果打成的芒果冰沙，還獨家首創「芒果河粉」，以芒果冰沙和椰漿提味，再加入手工現切牛奶河粉，全新手搖飲配料喝法拉絲開吸！提醒大家，期間限定，每日限量；勿一口吞食；三歲以下兒童不宜食用，老人及兒童需在監護下食用。

▲萬波不只開喝芒果冰沙，還獨家首創「芒果河粉」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）
▲萬波不只開喝芒果冰沙，還獨家首創「芒果河粉」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）

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