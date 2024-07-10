只換變頻冷氣「少做1事」省不了錢　隔熱神物降溫6度：免千元搶爆

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特力屋省電達人分享，開冷氣空調時可搭配DC變頻電扇、循環扇或DC吊扇等，不僅讓空間整體涼感更舒適且更省電，而且台電也認證，空調每調低1度，便會多消耗6%的電，平均計算只要調高1度，一年下來便可省下約247元電費。
另外，還有一個少數人知道的訣竅，就是簡易DIY阻隔室內空間的熱源，以達全天候節能冷房效果。DIY達人分享，可選用防水隔熱漆塗刷於屋頂，能幫助降低室內溫度5度以上，或是使用遮光隔熱蜂巢簾，其特殊蜂巢設計能達成日常隔音降噪及隔熱節能。
不少小資族也會選擇幫窗戶貼隔熱紙，而最新有「液態隔熱紙」新選擇，透過簡單塗抹的動作，就可輕鬆搞定。特力屋行銷總監張瓈今指出，液態隔熱紙可說是玻璃窗戶版的「穿比不穿還涼」，5月新上市短短一個月就賣出1000多組，是小資抗夏、省電費的人氣好物。
居家隔熱方法：屋頂、外牆擦隔熱漆 西曬牆1招變隔熱牆
居家隔熱除了可以幫窗戶貼隔熱紙、戶外懸掛竹簾外，專家也建議，可幫屋頂及外牆擦隔熱漆、隔熱磚，甚至進行綠美化來阻斷戶外熱源。若家中有中午過後才會曬到太陽的「西曬牆」，則建議可以把衣櫃、置物櫃等大型櫃體放在該面，並與牆面保留些許空隙，也能達到類似隔熱牆的功效。