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只換變頻冷氣「少做1事」省不了錢　隔熱神物降溫6度：免千元搶爆

▲想舒適地度過炎炎夏日，只換變頻冷氣卻沒做好居家隔熱，可能讓省錢大計打折扣。（圖／取自Pexels）
▲想舒適地度過炎炎夏日，只換變頻冷氣卻沒做好居家隔熱，可能讓省錢大計打折扣。（圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

想在荷包可承受範圍，舒適地度過愈來愈熱的台灣夏天，只更換變頻冷氣卻沒做好居家隔熱是不夠的。節能專家指出，調高1度可省電6%、定期洗濾網等冷氣省電技巧已逐漸廣為人知，但大家都忽略「居家隔熱」，阻斷熱源進入，讓室內保持冷房效果，更節能也更省電費，近期一千元有找「隔熱神物」實測可降溫4~6度被搶爆。

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為家中玻璃窗戶穿上涼感衣　實測降溫最多6度 

特力屋省電達人分享，開冷氣空調時可搭配DC變頻電扇、循環扇或DC吊扇等，不僅讓空間整體涼感更舒適且更省電，而且台電也認證，空調每調低1度，便會多消耗6%的電，平均計算只要調高1度，一年下來便可省下約247元電費。

另外，還有一個少數人知道的訣竅，就是簡易DIY阻隔室內空間的熱源，以達全天候節能冷房效果。DIY達人分享，可選用防水隔熱漆塗刷於屋頂，能幫助降低室內溫度5度以上，或是使用遮光隔熱蜂巢簾，其特殊蜂巢設計能達成日常隔音降噪及隔熱節能。

▲居家選用蜂巢簾有助隔熱降溫。（圖／特力屋提供）
▲居家選用蜂巢簾有助隔熱降溫。（圖／特力屋提供）
不少小資族也會選擇幫窗戶貼隔熱紙，而最新有「液態隔熱紙」新選擇，透過簡單塗抹的動作，就可輕鬆搞定。特力屋行銷總監張瓈今指出，液態隔熱紙可說是玻璃窗戶版的「穿比不穿還涼」，5月新上市短短一個月就賣出1000多組，是小資抗夏、省電費的人氣好物。

▲液態隔熱紙可降溫4~6度。（圖／特力屋提供）
▲液態隔熱紙可降溫4~6度。（圖／特力屋提供）
居家隔熱方法：屋頂、外牆擦隔熱漆　西曬牆1招變隔熱牆

居家隔熱除了可以幫窗戶貼隔熱紙、戶外懸掛竹簾外，專家也建議，可幫屋頂及外牆擦隔熱漆、隔熱磚，甚至進行綠美化來阻斷戶外熱源。若家中有中午過後才會曬到太陽的「西曬牆」，則建議可以把衣櫃、置物櫃等大型櫃體放在該面，並與牆面保留些許空隙，也能達到類似隔熱牆的功效。

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