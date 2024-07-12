冷氣吹到一半「突滴水、漏水」還可以開嗎？4大原因及自救法公開
時序進入夏季，氣溫居高不下，家家戶戶幾乎都頻繁使用冷氣，但自家冷氣如果忽然開始漏水，甚至不是簡單的滴水，而是像水流一樣，該如何是好？尤其冷氣滴水還可以繼續使用嗎？清潔達人潔客幫解答冷氣滴水原因，並告訴民眾該如何自救。
家庭消費中心/綜合報導
冷氣滴水可以有很多原因，需要逐一排查找出真正的問題才能有效修復，像是冷氣堵塞水盤，只要冷氣太久沒清理，被灰塵活其他髒污所堵塞，水盤無法正常流動，就會造成污水滴出。
假如排水管氧化，造成污水無法順排出，潔客幫建議直接更換排水管，能快速解決問題；管線結霜水也是原因之一，若保溫材質不夠完善，冷媒在通過管線的過程中就可能產生結霜的問題，接觸到外部的溫度後未融造成漏水問題，建議請專業師傅更換管線包材。
還有一點原因是熱交換器滴水，通常是熱交換器使用太久沒有清潔，會建議使用毛刷做清潔或是乾燥時使用吸塵器清潔外部。
另外，冷氣滴水一但被檢舉或是被環保署稽查人員發現，可能會面臨《廢棄物清理法》第50條規定處以新台幣1200至6000元罰鍰。提醒冷氣清潔的重要性，除了可以保養冷氣及延長冷氣使用壽命外，也可避免冷氣漏水、冷氣不涼等問題，一舉多得。