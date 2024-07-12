夏天熱到爆吃火鍋消暑！平價小火鍋「買一送一」349元蔬食吃到飽

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把台灣小吃結合濃郁火鍋湯底，掀起台式火鍋創意吃法的樂多多集團旗下「狂一鍋」，首推經典酒家菜風味「魷魚螺肉蒜」、放入一整隻大雞腿的「藥膳鍋」，還有生炒花枝鍋、客家鹹湯圓等口味可嚐鮮。「狂一鍋」歡慶三週年，將於7月13日起連續三個週六分別在台中、中壢與林口三家門店，一日限定下午17:00全品項「買一送一」超殺優惠；最便宜套餐價349元起還能享用蔬食自助吧吃到飽，從火鍋料、蔬菜、飲料、主食到霜淇淋都能無限享用，實在太划算了。
狂一鍋7月13日台中漢口店（限量100組）、7月20日中壢大潤發店（限量50組）、7月27日林口昕境店（限量100組），每組用餐時間90分鐘；每組至多4位，以價格較高者計價；每鍋酌收清潔費為原價10%；單點熱菜開放原價加購，內用餐點不提供無打包服務。
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王品平價個人鍋「尬鍋」也有暑假優惠，加入官方LINE好友就送「尬個炸蛋」一份；即日起到8月31日，戴墨鏡或草帽，內用炒雞火鍋系列享「88折優惠」，穿比基尼或指定服裝超狂「下殺1折」開吃；而且內用消費（不限金額）再送888元優惠券。提醒大家，1折優惠每店每日限量10名，限定提前電話訂位。