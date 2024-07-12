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夏天熱到爆吃火鍋消暑！平價小火鍋「買一送一」349元蔬食吃到飽

▲夏天熱到爆配超強冷氣吃火鍋消暑！平價小火鍋樂多多「狂一鍋」暑假連三週末「買一送一」優惠，最便宜349元可以蔬食吃到飽。王品「尬鍋」戴墨鏡或草帽吃炒雞火鍋88折，穿比基尼「下殺1折」。（圖／樂多多集團提供）
▲夏天熱到爆配超強冷氣吃火鍋消暑！平價小火鍋樂多多「狂一鍋」暑假連三週末「買一送一」優惠，最便宜349元可以蔬食吃到飽。王品「尬鍋」戴墨鏡或草帽吃炒雞火鍋88折，穿比基尼「下殺1折」。（圖／樂多多集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

雖然這個夏天熱到爆，可別小看台灣人一年四季都愛吃火鍋的決心，超強冷氣開下去，照樣一週可以吃好幾次火鍋當作消暑。平價小火鍋樂多多「狂一鍋」歡慶三週年，暑假祭出連三週末「買一送一」優惠，最便宜套餐價349元起，還能享用蔬食自助吧吃到飽，優惠時間、門市資訊一次看。王品「尬鍋」戴墨鏡或草帽，內用享炒雞火鍋系列88折優惠，穿比基尼或指定服裝「下殺1折」。

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📌樂多多狂一鍋「買一送一」連三週末優惠！349元起蔬食吃到飽！
把台灣小吃結合濃郁火鍋湯底，掀起台式火鍋創意吃法的樂多多集團旗下「狂一鍋」，首推經典酒家菜風味「魷魚螺肉蒜」、放入一整隻大雞腿的「藥膳鍋」，還有生炒花枝鍋、客家鹹湯圓等口味可嚐鮮。「狂一鍋」歡慶三週年，將於7月13日起連續三個週六分別在台中、中壢與林口三家門店，一日限定下午17:00全品項「買一送一」超殺優惠；最便宜套餐價349元起還能享用蔬食自助吧吃到飽，從火鍋料、蔬菜、飲料、主食到霜淇淋都能無限享用，實在太划算了。

狂一鍋7月13日台中漢口店（限量100組）、7月20日中壢大潤發店（限量50組）、7月27日林口昕境店（限量100組），每組用餐時間90分鐘；每組至多4位，以價格較高者計價；每鍋酌收清潔費為原價10%；單點熱菜開放原價加購，內用餐點不提供無打包服務。

▲樂多多狂一鍋「買一送一」連三週末優惠！349元起蔬食吃到飽，台中、中壢、林口人吃起來。（圖／樂多多集團提供）
▲樂多多狂一鍋「買一送一」連三週末優惠！349元起蔬食吃到飽，台中、中壢、林口人吃起來。（圖／樂多多集團提供）
📌王品「尬鍋」戴墨鏡或草帽88折！穿比基尼「下殺1折」
王品平價個人鍋「尬鍋」也有暑假優惠，加入官方LINE好友就送「尬個炸蛋」一份；即日起到8月31日，戴墨鏡或草帽，內用炒雞火鍋系列享「88折優惠」，穿比基尼或指定服裝超狂「下殺1折」開吃；而且內用消費（不限金額）再送888元優惠券。提醒大家，1折優惠每店每日限量10名，限定提前電話訂位。

▲姓名有「尬」或與「ㄍㄚˋ」同音，到「尬鍋 嘉義垂楊店」免費爽吃「炒雞火鍋系列套餐」。（圖／王品集團提供）
▲王品尬鍋戴墨鏡或草帽吃「炒雞火鍋88折」！穿比基尼「下殺1折」。（圖／王品集團提供）

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