張育成簽下9250萬合約有多誇張？日均薪7萬　比一軍單月底薪還高

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張育成生涯共在大聯盟留下5季出賽，加上赴美之初領到的簽約金50萬美元，在大聯盟層級所累積的總收入為277萬2587元（約台幣9000萬元）。先不要提小聯盟他有多困苦。
但是張育成在大聯盟的前4季（2019到21年）仍屬新人合約，按照在大聯盟的天數比例領取薪水，年薪分別為11萬3392美元、15萬2635美元、47萬8920美元、67萬7640美元，去年張育成則是以自由球員身分與紅襪隊簽下大聯盟合約，保障年薪85萬美元（約2765萬台幣）。
而他回台後，所簽下的大約，雖然不公開薪資，但220萬是加上激勵獎金的金額，先以他全部能拿到來算，張育成可望拿到日均7萬台幣的「日薪」
中職目前共有兩位月薪百萬等級的本土投手，分別是張育成隊友江少慶113.3萬元、王維中3.3萬美元（約台幣107萬元），兩人現行合約都在明年球季後到期。
張育成之所以可以讓富邦用高薪挖角，最主要還要支付他的轉隊費，以及，張育成他在大聯盟留下12項台灣球員大聯盟紀錄，還可鎮守游擊大關，是「遊擊砲」，相當受到重視。
張育成透露，自己考慮一年半，也決定要回到台灣，也感謝富邦很有誠意開出大約，而他選擇99號，主要是因為自己也很喜歡紐約洋基隊的Aaron Judge，這是選擇的其中一個原因，而他也透露，自己選擇99號，是因為這是「隱藏的18號」，因為9+9也是18號。
張育成12項數據第一 不愧全台最強打者
張育成旅美生涯5年，大多打擊數據都居旅美台灣球員之冠，分別是出賽數（235場）、打席（650）、OPS（0.624）、安打（121）、二壘安打（24）、三壘安打（4）、全壘打（20）、得分（72）、打點（79）、盜壘（5）、被三振（188）和保送（43）。
張育成預計在今天富邦悍將主場亮相，對戰統一獅隊，賽前預售票已經破8000張，加上外野等，有機會破萬名球迷進場，讓富邦也能夠荷包賺滿滿。
張育成小檔案：
綽號別稱：國防部長
出生日期：1995年08月18日（28歲）
身高體重：185公分 81公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：內野手
出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉
所屬族裔：阿美族
職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約
簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）
親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。
英文譯名：Yu-Cheng Chang（登錄名：Yu Chang）
經歷：
台東縣泰源國小少棒隊
台東縣泰源國中青少棒隊
台中市台中高農青棒隊
美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）
美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）
美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）
美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年～）
富邦悍將（2024年）
以上資料來源：台灣棒球維基館、NOWnews整理