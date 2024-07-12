張育成、張奕一口氣都簽了！富邦悍將還註冊「杰戈」力拚下半季

張育成簽下9250萬合約有多誇張？日均薪7萬　比一軍單月底薪還高

▲張育成加盟富邦悍將，簽下3.5年，總值最高薪9250萬大約，比一軍球員單月底薪還高（圖／富邦提供）
▲張育成加盟富邦悍將，簽下3.5年，總值最高薪9250萬大約，比一軍球員單月底薪還高（圖／富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

張育成太強了！中職富邦悍將昨（11）日簽下前旅美好手「國防部長」張育成，並且端出的「最大誠意」，提供一份3.5年，總值高達9250萬元的頂級合約，光是在台灣的第一紙合約總值，就超越他的旅美生涯大聯盟層級收入277萬2587元（約台幣9000萬元）。此外，張育成已經確定超過林智勝、江少慶，月薪超過130萬以上，成為中職史上最高薪球員，光是他月薪就可高達220萬台幣，甚至有機會一日領7萬台幣，這也是不少一軍球員一個月的最低薪資。張育成今晚將出戰統一獅隊，對方推出洋投布雷克出賽，精彩表現令人期待。

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張育成有多厲害？　富邦願意高薪請他

張育成生涯共在大聯盟留下5季出賽，加上赴美之初領到的簽約金50萬美元，在大聯盟層級所累積的總收入為277萬2587元（約台幣9000萬元）。先不要提小聯盟他有多困苦。

但是張育成在大聯盟的前4季（2019到21年）仍屬新人合約，按照在大聯盟的天數比例領取薪水，年薪分別為11萬3392美元、15萬2635美元、47萬8920美元、67萬7640美元，去年張育成則是以自由球員身分與紅襪隊簽下大聯盟合約，保障年薪85萬美元（約2765萬台幣）。

而他回台後，所簽下的大約，雖然不公開薪資，但220萬是加上激勵獎金的金額，先以他全部能拿到來算，張育成可望拿到日均7萬台幣的「日薪」

中職目前共有兩位月薪百萬等級的本土投手，分別是張育成隊友江少慶113.3萬元、王維中3.3萬美元（約台幣107萬元），兩人現行合約都在明年球季後到期。

張育成之所以可以讓富邦用高薪挖角，最主要還要支付他的轉隊費，以及，張育成他在大聯盟留下12項台灣球員大聯盟紀錄，還可鎮守游擊大關，是「遊擊砲」，相當受到重視。

張育成透露，自己考慮一年半，也決定要回到台灣，也感謝富邦很有誠意開出大約，而他選擇99號，主要是因為自己也很喜歡紐約洋基隊的Aaron Judge，這是選擇的其中一個原因，而他也透露，自己選擇99號，是因為這是「隱藏的18號」，因為9+9也是18號。

張育成12項數據第一　不愧全台最強打者

張育成旅美生涯5年，大多打擊數據都居旅美台灣球員之冠，分別是出賽數（235場）、打席（650）、OPS（0.624）、安打（121）、二壘安打（24）、三壘安打（4）、全壘打（20）、得分（72）、打點（79）、盜壘（5）、被三振（188）和保送（43）。

張育成預計在今天富邦悍將主場亮相，對戰統一獅隊，賽前預售票已經破8000張，加上外野等，有機會破萬名球迷進場，讓富邦也能夠荷包賺滿滿。

▲張育成加盟富邦悍將，簽下3.5年，總值最高薪9250萬大約。（圖／記者陳明中攝）
▲張育成加盟富邦悍將，簽下3.5年，總值最高薪9250萬大約。（圖／記者陳明中攝）
張育成小檔案：

綽號別稱：國防部長

出生日期：1995年08月18日（28歲）

身高體重：185公分　81公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：內野手

出生地點：中華民國臺灣省台東縣東河鄉

所屬族裔：阿美族

職棒選秀：2013年美國職棒克里夫蘭印地安人隊自由契約

簽約金額：50萬美金（約1642萬新台幣、印地安人隊時期）

親屬關係：已婚、配偶李家綾、育有一子一女、五兄弟中排行老三；張進德、張承駿的胞弟，張育凡、張偉聖的胞兄。
　　　　　蔡維凡的表哥、張志強、林嘉玟的侄子、與李凱威有親戚關係。

英文譯名：Yu-Cheng Chang（登錄名：Yu Chang）

經歷：

台東縣泰源國小少棒隊

台東縣泰源國中青少棒隊

台中市台中高農青棒隊

美國職棒克里夫蘭印地安人隊→克里夫蘭守護者隊（小聯盟～大聯盟，2013年～2022年）

美國職棒匹茲堡海盜隊（大聯盟，2022年）

美國職棒坦帕灣光芒隊（大聯盟，2022年）

美國職棒波士頓紅襪隊（小聯盟～大聯盟，2022年～2023年）

美國職棒坦帕灣光芒隊（小聯盟，2024年～）

富邦悍將（2024年）

以上資料來源：台灣棒球維基館、NOWnews整理

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