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牆壁發霉「可能是漏水」！水電師傅教3招簡單除霉　漂白水超萬能

▲溫暖潮濕的環境是造成牆壁容易發霉的主因，除了保持通風降低潮濕以外，也可以用三招來清除發霉的牆壁。（圖／家庭消費中心攝）
▲溫暖潮濕的環境是造成牆壁容易發霉的主因，除了保持通風降低潮濕以外，也可以用三招來清除發霉的牆壁。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

台灣四面環海是典型的海島型氣候，溫暖潮濕的環境是造成牆壁容易發霉的主因，也是許多家庭常見的問題，如果碰上牆面沒有防水，或裝修材料的材質不好，牆面浮起、產生白華、整片掉漆、壁紙脫落的情況也會隨之而來，再嚴重一點，還會出現黑色或綠色的斑點，有可能對健康造成損害，究竟牆壁發霉該如何預防跟處理？

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水電師傅表示，牆壁發霉是由黴菌引起的現象，通常在潮濕和光照不足的環境中滋生，當牆壁上出現黑色、綠色或白色斑點時，這就是牆壁發霉的跡象。造成發霉的成因有不少，第一點就是潮濕的環境，當潮濕空氣遇到冷卻的表面時，會形成水珠，增加黴菌生長的可能性。第二點則是通風不良，室內空氣不流通會使潮濕的空氣滯留，從而增加牆壁發霉的風險。再來則是漏水，當牆壁受潮時，水分會積聚在牆壁和地板之間，導致牆壁發霉。

而牆壁發霉對人體健康有多種影響，由於會釋放孢子和有害揮發物質，可能會對呼吸系統造成損害，增加呼吸道疾病風險；而對霉菌敏感的人，也容易引起過敏反應；若是皮膚接觸發霉牆壁，也可能引起紅疹和搔癢等皮膚病。 

▲梅雨季來臨，牆壁發霉怎麼辦？達人提醒，光是油漆沒有用，霉菌還是會長出來，3招快速除霉。（示意圖／翻攝Flood Services Melbourne）
▲牆壁發霉怎麼辦？達人提醒，光是油漆沒有用，霉菌還是會長出來。（示意圖／翻攝Flood Services Melbourne）
要如何預防牆壁發霉？保持室內乾燥是主因，可以使用除濕機、通風系統或保持良好的通風來維持室內乾燥。另外，及時修補屋頂、管道或窗戶的漏水問題也能防止牆壁發霉。水電師傅也建議，定期檢查牆壁是否有水印或發霉現象，特別是在浴室和廚房等潮濕區域，都能及於預防。

但是當牆壁發霉時，又該如何是好？水電師傅傳授三招簡單快速的方法，來清除霉菌。

1.漂白水：將漂白水混合到水中，用刷子或布擦拭受感染區域，清洗後沖洗並擦乾。

2.醋：將醋和水混合，用刷子或布擦拭受感染區域，讓其自然晾乾。

3.氫氧化物：氫氧化物可用於消毒牆壁並清除霉菌。將氫氧化物混合到水中，用刷子或布擦拭受感染區域，清洗後沖洗並擦乾。

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